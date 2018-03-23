СБУ задержала торговцев оружием в трех областях Украины

СБУ пресекли незаконную торговлю оружием в трех областях Украины, при задержании и обысках в изъятых у продавцов арсенала были патроны, гранаты и оружие.

Сотрудники СБУ пресекли незаконный оборот оружием в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Оперативники спецслужбы, в частности, задержали жителя Тысменицы на Ивано-Франковщине в связи с незаконным хранением оружия для дальнейшего сбыта. Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли пистолет «ТТ», три ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и более 300 патронов различного калибра. Также обнаружены комплектующие к оружию», – говорится в сообщении.

А в Одессе во время проведения санкционированных обысков по месту жительства жителя областного центра сотрудники СБУ обнаружили три запала ручных гранат, более 100 патронов различного калибра, холодное оружие и имитационный снаряд военного образца со взрывчаткой.

Также правоохранители изъяли из незаконного оборота около 500 патронов калибра 5,45 мм, которые хранились в собственном доме жителя Новой Березовки Харьковского района.

На Волыни оперативники спецслужбы обнаружили недалеко от населенного пункта Гишин Ковельского района тайник с боеприпасами. Из тайника, оборудованного в лесополосу, сотрудники СБУ изъяли две ручные граната РГД-5 и Ф-1, гранатометный выстрел ВОГ-25 и 50 патронов различного калибра.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу. По всем случаям в рамках открытых уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

СБУ