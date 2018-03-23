В Украине запретили книги экс-премьера Азарова

В пояснениях к запрету книг данного автора отмечается, что содержание этих книг направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической расовой и религиозной вражды.

Государственный комитет телевидения и радиовещания внес в список запрещенных в Украине изданий книги экс-премьера Николая Азарова. Соответствующий перечень опубликован на сайте Госкомтелерадио.

Так, среди других, в список запрещенных в Украине изданий вошли две книги экс-премьера Николая Азарова: «Украина на распутье. Записки премьер-министра» и «Уроки площади. Украина после переворота».

Также были запрещены три книги последователя секты «Богородичный центр» Ивана Блаженного: «Разоблачение Ялдаваофа», «Белая Церковь» и «Грааль богомилов и катаров».

Большинство запрещенных книг из списка посвященные войне на Донбассе, евромайдан и «украинским колониям России».

Всего в списке 165 книг, большинство из них были изданы российскими изданиями.

Отмечается, что указанные издания запрещены, поскольку их содержание направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека

Как сообщалось, в декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий антиукраинские книги и имеет временное действие – к восстановлению дипломатических отношений с Россией и возвращение временно оккупированных территорий.

Законом предусматривается, что распространение издательской продукции, имеющей происхождение (изготовленная) и ввозится с территории России, временно оккупированной территории Украины без наличия соответствующего разрешения штрафовать.

Размер санкции – 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и 5 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

Госкомтелерадио Украины