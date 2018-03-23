Порошенко рассказал о захваченных оккупантами в Крыму активах украинских банков

Представлення нового голови Волинської ОДА

Волинська область демонструє стабільні результати економічного розвитку, зокрема в дорожній галузі. Зокрема, капітально відремонтовано автомобільну дорогу «Луцьк-Радехів-Львів», на що витрачено понад 400 мільйонів гривень понадпланових митних доходів. Це — у рамках ініційованого мною проекту. На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг–Луцьк-Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо. Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів.

Опубліковано Петром Порошенком 23 березень 2018 р.