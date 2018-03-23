Порошенко рассказал о захваченных оккупантами в Крыму активах украинских банков

Речь идет о собственности и других активах украинских банков оценочной стоимостью в несколько миллиардов долларов. У банков не было возможности вывезти свои средства во время оккупации Крыма.
На оккупированных территориях осталось 5 миллиардов долларов банковских активов. Об этом заявил президент Петр Порошенко, представляя нового руководителя Волынской ОГА.
«Еще одна цифра, которая никогда не оглашалась. На оккупированной территории осталось активов банков на сумму 5 миллиардов долларов», – подчеркнул президент.
Представлення нового голови Волинської ОДА
Волинська область демонструє стабільні результати економічного розвитку, зокрема в дорожній галузі. Зокрема, капітально відремонтовано автомобільну дорогу «Луцьк-Радехів-Львів», на що витрачено понад 400 мільйонів гривень понадпланових митних доходів. Це — у рамках ініційованого мною проекту. На різних стадіях реалізації знаходиться низка амбітних проектів: створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг–Луцьк-Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо. Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів.
Опубліковано Петром Порошенком 23 березень 2018 р.
По его словам, эти средства «никто не дал возможности вывести», ведь на оккупированных территориях «сразу захватывались казначейства».
Как известно, 15 марта НБУ принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» ( «дочки» ВТБ), Проминвестбанка («дочки» ВЭБ) и VS Bank («дочки» Сбербанка ).
«Гуляй Поле»