ОРЛО предложили политическое убежище для Савченко

Как заявляют в оккупационной администрации в Луганске, в случае если Савченко будет угрожать пожизненное заключение они готовы рассмотреть вопрос о «предоставление ей политического убежища».

В ОРЛО заявили, что народный депутат Надежда Савченко может обратиться к ним за политическим убежищем. Об этом заявил представитель ОРЛО на переговорах в Минске Владислав Дейнего, передает «Московский комсомолец».

«Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к «ЛНР» за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос», – заявил он.

По мнению Дейнего, президент Петр Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, поэтому хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике накануне президентских выборов.

Он похвалил Савченко за то, что она «говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей».

Также Дейнего заверил, что луганские боевики не вербовали Савченко в свои диверсанты и не строили с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине, «чтобы затем заключить мирное соглашение с новыми властями».

Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Ей грозит пожизненное заключение. Суд избрал меру пресечения для Савченко.

«Московский комсомолец»