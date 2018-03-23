СБУ задержала группу хакеров работавших на ФСБ

СБУ раскрыла работу хакерской группы подозреваемой в тесных связях с ФСБ. Группа специализировалась на кибератаках на критические объекты инфраструктуры.

Сотрудники Службы безопасности совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве группу прокремлевских хакеров. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений», – отмечают в СБУ.

Кроме того, в СБУ задокументировали, что злоумышленники по указанию российских спецслужб задействовали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против Украины.

Правоохранители во время обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела обнаружили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

СБУ