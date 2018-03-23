Суд вынес решение об аресте Савченко

Суд заключил Савченко по стражу на время проведения следствия. Суд отказал Савченко в праве выйти по залог из-за особо тяжких преступлений инкриминируемых нардепу.

В пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата Надежду Савченко. Как сообщает «Громадське», Савченко арестована без возможности внесения залога.

По словам прокурора Александра Климовича, если ее вину докажут в суде, то Савченко грозит пожизненное заключение.

Напомним, что Надежде Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков «ДНР/ЛРН», сговор с руководителем центра освобождение пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

«Громадське»