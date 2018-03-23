АТО продолжится до полного восстановления границы, – СБУ

В связи вступлением в силу закона о реинтеграции Донбасса сменились только система управления ходом проведения антитеррористической операции.

Антитеррористическая операция продлится до восстановления государственных границ Украины. Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас по сути продолжается то, что происходило и раньше. Единственное – сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным», – сказал он.

Он добавил: «Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее».

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что прекращение АТО, как структурной составляющей операции Объединенных сил, не планируется, Кононенко сказал: «Нет, не будет, всё это будет продолжено до возобновления государственных границ».

Как сообщалось, принятый закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

В Генштабе Вооруженных сил Украины поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.

«Интерфакс-Украина»