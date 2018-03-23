Смывание шарма святости. Западная пресса о Савченко

Иностранные масс-медиа пишут о том, как Надежда Савченко проделала путь от национальной героини до обвиняемой в подготовке терактов.

The New York Times пишет, что 22 марта СБУ задержала народного депутата Надежду Савченко, бывшую военную летчицу, которая стала национальным героем после того, как почти два года провела в российской тюрьме. Претензии к ней стали вполне конкретными 15 марта, когда Савченко якобы пронесла в парламент гранаты. Однако из-за неприкосновенности депутата полиция не могла ее арестовать, пишет Даниил Непочатов на страницах «Фокуса».

Следователи утверждают, что по возвращении из России Савченко планировала совершить теракт в парламенте, используя гранаты и автоматическое оружие, приобретенные у пророссийских сепаратистов в зоне АТО. Надежда обвинения в свой адрес отвергает.

Во время судебного разбирательства в России Савченко проявила железную волю, в том числе прибегая к голодовкам, за что и получила прозвище «украинская Жанна д’Арк». По мнению The New York Times, обвинения в подготовке теракта означают, что шарм святости теперь смыт с ее имени.

В мае 2016 года, когда между Россией и Украиной произошел обмен пленными, Савченко вернулась на родину героиней, однако очень быстро стала непредсказуемой фигурой в украинской политике и оппонентом действующей власти. The New York Times констатирует, что недовольство правительством демонстрируют и другие ветераны АТО, однако они пока не были замечены в попытках «навести порядок» насильственными методами.

Французское радио RFI отмечает, что многие считают арест Савченко расправой перед грядущими президентскими выборами в Украине. «Сегодня вы делаете врагами вчерашних героев. Меня арестовали лишь по одной причине: я не согласна с нынешней политической системой», – цитирует RFI опального нардепа, замечая при этом, что такой поворот событий вряд ли добавит ей популярности, извлечь выгоду из ареста не удастся.

В то же время Associated Press уверяет, что Савченко остается популярным политиком, даже несмотря на то, что, обвиняя правительство президента Петра Порошенко в коррупции, она не приводит каких-либо доказательств. «Правительство – главное зло Украины», – заявляет Савченко, утверждая при этом, что власти выгодна война на востоке страны, хотя «украинцы по обе стороны от линии фронта хотят мира».

Радио «Свобода» пишет о том, что Надежда Савченко крайне неоднозначная персона в украинской политике. Место в парламенте ей обеспечила оппозиционная партия «Батькивщина». Став депутатом, она резко критиковала украинское правительство и быстро вызвала недовольство нескольких политических лагерей. Ее обвиняли в самовольном проведении переговоров с сепаратистами, которых поддерживает Россия, а националисты заявляли, что Савченко одобряла захват Крымского полуострова россиянами.

Задержание нардепа ознаменовало собой новый впечатляющий поворот в украинском дискурсе. Ведь она сумела стать символом войны на Донбассе, в результате которой погибло более 10 тыс. человек, и очень быстро утратила свою популярность.

Financial Times обращает внимание на то, что арест Надежды Савченко произошел на фоне подготовки к президентским выборам и провала большинства реформ. Президенту предстоит тяжелая битва на выборах, ведь его соперники, критикуя власть, все чаще прибегают к популизму.

Порошенко, говоря об аресте, даже не упомянул имени Савченко: «Я благодарю СБУ за предотвращение теракта, который Россия планировала устроить в Украине». Он назвал этот инцидент напоминанием украинскому народу о том, что против страны ведут гибридную войну, противостоять которой можно лишь сообща.

Даниил Непочатов, «Фокус»