Премьера спектакля кремлевского крепостного театра для всего мира

Сомнительно, чтобы Кремль в обстоятельствах конфронтации с Западом неосмотрительно вычистил скамью запасных от “системных либералов”. Кто-то должен демонстрировать смягчение и миролюбие, когда сильно прижмут изоляция и санкции.

Несмотря на то, что празднование очередной «победы на выборах» российским «национальным лидером» было несколько омрачено (выхлопом газа со свалки Ядрово, массовым отравлением детей в подмосковном Волоколамске, повлекшим стихийный бунт населения этого городка), история обновленного царствования Владимира Путина продолжает свое триумфальное шествие, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловая Столица».

Последние выборы

Кстати говоря, насчет царствования – отнюдь не преувеличение, поскольку в большом интервью «МК» идею возвращения России к самодержавию высказал спонсор вторжения в Крым и на Донбасс, связной Кремля с американскими христианскими консерваторами Константин Малофеев. Чем уязвил даже террориста Игоря Гиркина, попутно признавшего, что он благодарен миллионеру за годы, проведенные у того на службе. Похоже, подготовка территории и населения РФ к воцарению Путина (не зря в очередной раз пообещавшего, что это, мол, его последние выборы и больше баллотироваться он не станет) в 2024 году начинается уже в эти дни. Однако не всем удастся сопровождать новоявленного «православного царя» на этой тернистой дороге, и тем более, причаститься его сакрального величия.

Представляется, что тот политический лагерь, который некоторые дотошные конспирологи уже открыто называют «православно-чекистским альянсом» намерен основательно освежить как состав будущего монаршего двора, так и ряды придворной оппозиции. Начнем, так сказать, с низов.

Согласно заранее заготовленному результату «выборов» 32,6%, а в реальности 44,5% по тем или иным причинам не присоединившихся к религиозной церемонии 18 марта подданных, будут зачислены в «пятую колонну» во главе с демоническим для лоялистов Алексеем Навальным, чей бойкот вполне удался на двух уровнях.

Первый уровень – именно против кампании абсентеизма и наблюдения, ассоциирующейся с именем Навального, Кремль мобилизовал уже сильно скрипящую, но еще работающую государственно-корпоративную машину. Любыми правдами и неправдами правящий синдикат, действуя в беспрецедентном масштабе, натянул явку на участки до результата, превышающего половину от списочного состава избирателей. С прочими, довольно декоративными (с некоторым исключением для кандидата-капиталиста от КПРФ Грудинина) оппозиционерами режим фактически не боролся.

Согласившиеся – искренне и не очень – сыграть с шулером, «либеральные» кандидаты Григорий Явлинский от «Яблока», Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» и сотрудник АП РФ бизнес-омбудсмен Борис Титов от «Партии роста» вместе набрали 3,49% избирателей. С одной стороны, это намеренное и показательное унижение, с другой, как ни странно, как раз нефальсифицированный результат этой троицы. Причем весьма вероятно, что им еще и подбрасывали для приличия (мать Ксении Собчак представляет Тыву в Совете Федерации, а в этом регионе Собчак набрала заметно меньше голосов, нежели подписей за свое выдвижение).

И об этом же – второй уровень успеха бойкота – жалкие результаты «демократов», даже если считать Титова подставным – делают непримиримого Навального единственным реальным лидером оппозиции. Отсюда и его новый статус – этакого то ли оружейника Просперо, то ли внутреннего Иммануила Гольдстайна в этой управляемой телевизором неооруэллианской монархии.

Кремлевская шизофрения

В этом смысле, кстати, небезынтересна поствыборная истерика политического советника Павла Грудинина – Максима Шевченко, обращенная к Владимиру Путину. Он предостерег победителя: впервые, по словам Шевченко, для организации результата выборов использовался внепартийный и неофициальный аппарат, фактически целая армия анонимных, мелькающих исполнителей, устраивавших карусели, создававших давление, применявших насилие.

Иными словами, разросшаяся до размеров госаппарата ольгинская контора повара Пригожина. Неофициальная спецслужба, действующая в частных интересах на всех уровнях, и впрямь настораживает и заставляет думать, что сам Путин то ли уже превратился, то ли превращается в декорацию, как и ряд деформированных госструктур.

Причем отметим, если бы нынешняя форма правления в РФ была именно что диктатурой (а она, в привычном смысле, ею не является – это не военный режим, это не идеократия, на манер нацизма или коммунизма, это не экономическая автаркия), она бы не позволяла вообще никакой оппозиционной деятельности, пусть даже и игрушечной.

Не является она и целостной в своем ядре – сирийская война, нападение на Украину, кокаиновый скандал, отравление Сергея Скрипаля, вмешательство в британский референдум, французские и американские выборы, полузадушенные попытки легитимировать выборы масштабным допуском наблюдения показывают переплетение и конфликт интересов разных группировок. Больно уж разнонаправлено, часто противореча себе, действует Кремль. Общее у них только одно – культ Путина, за которым они спрятаны. Отсюда и логика грядущей замены целой команды актеров в этом сериале, как при дворе, так и в сенях власти.

С первых же дней после «победы» над избирателями из Кремля потянулись слухи (правда, по каналам, таким как RTVI, не так давно считавшимся «либеральными», но внезапно получившими неких новых хозяев) о скорой отставке Сергея Лаврова. Подобный сценарий был в ходу еще с поздней осени прошлого года, поскольку деградировавшая ситуация в МИД РФ, катарсисом которой стал кокаиновый скандал – привлекала к себе все больше внимания. Сам МИД защищался, распуская слухи о том, что Лавров и Шойгу, как столпы режима, уж точно просидят еще не менее двух лет. Примечательно, что среди возможных сменщиков подуставшего шефа путинской дипломатии (21 марта Лаврову исполнилось 68 лет) на должности, которую он занимает уже 14 лет, называют трех человек.

Это недавно вернувшийся в МИД на пост замминистра экс-представитель России в НАТО Александр Грушко, это тонущий в секс-скандалах депутат Леонид Слуцкий, и с недавнего времени, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого сам национальный лидер в агитационном кино в свойственной ему фамильярной манере аттестовал пургоносом.

Доброе лицо Путина

Но, разумеется, все это может быть не более чем дымовой завесой для той византийской политики, реальных приводных ремней которой не знает никто. Очевидно, что схватка за место Лаврова, предоставляющее в условиях новой политики закрытости и «холодной войны-лайт» гораздо больше возможностей, чем контроль над импортом кокаина, развернулась нешуточная. Скорее всего, веским в этом отношении будет мнение секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, чей темный конспирологический настрой в свое время окончательно поглотил сознание Владимира Путина.

Вместе с тем, нельзя не отметить и рост влияния возглавляемой бывшим руководителем «Росатома», экс-премьером и нынешним первым замглавы АП РФ Сергея Кириенко группировки молодых безликих технократов, к которой (а вовсе не как в прошлые разы – телевизионщикам) Путин может вполне испытывать некую благодарность за спецоперацию по своему «переизбранию». Не секрет, что насильственная явка была организована по государственным и крупнейшим частным корпорациям именно командой Кириенко. И в какой-то степени Кириенко оказался более эффективным, нежели на его месте год назад Вячеслав Володин, парашютированный после думских «выборов» в кресло спикера. Потому что «победа» в исполнении Кириенко оказалась более убедительной.

Впрочем, вряд ли в его руки отдадут судьбу МИДа, поскольку никакой технократией и никаким «либерализмом» (тем, что под ним понимают в РФ) ни отношений с Америкой, ни с Европой, ни тем более с Великобританией не исправить. Кстати, можно отметить, что посол КНР вместе с другими послами стран-членов Совбеза ООН не явился в МИД для выслушивания пояснений российских военных в отношении отравляющего вещества «Новичок», а это тревожный знак для Кремля. Впрочем, новая пробуксовка СП-2 и «Турецкого потока» – вряд ли тема для МИДа, здесь понадобятся денежные мешки и «человеческие лица» мафиозного государства в РФ (а это уже ближе корпоративному боссу Кириенко).

Вполне очевидно, что таким проектом была Ксения Собчак с ее вояжами в США и разной степени искренности заигрывания с правозащитниками. Несмотря на ее чрезвычайно скромный процент (1,68% и менее 1,3 млн голосов), Кремль намерен и далее пользовать Собчак для разного рода «позитивных» провокаций, делая из нее «доброе лицо» Путина.

И вот уже Кремль «прорабатывает» ее просьбу выпустить украинских политзаключенных Сенцова и Кольченко, а она тем временем просит за Навального: помилуйте, мол, Владимир Владимирович брата его, Олега. Пристегнули Собчак и к перспективному московскому политику Дмитрию Гудкову – за пару дней до выборов они объявили о создании на основе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева (гайдаровского министра финансов), зарегистрированной партии, выдвигавшей Собчак, некой новой «Партии перемен».

Фактически, Гудков сбежал от Григория Явлинского в силу некоторых личных характеристик вождя «Яблока», столь неудачно тряхнувшего стариной. Новая партия «полусистемной оппозиции», разрешенных либералов, должна выполнять роль «прокладки» между Кремлем и Навальным, чтобы, по-видимому, расщеплять молодой электорат столиц. Правда, необходимо подчеркнуть – все трое играют в свою игру. Собчак (в доме Чубайсов ей, судя по всему, обещали разрешить собственную партию при результате выше 3% – но Навальный разрушил этот амбициозный план), похоже, и впрямь готова занять нишу Явлинского, чье время однозначно закончилось.

У Дмитрия Гудкова, бенефициара побед либеральной и левой оппозиции на муниципальных выборах в центральных районах Москвы, нет конфликта с Навальным. Более того, этот бывший и популярный депутат от «Справедливой России» активно участвовал в мобилизации наблюдателей, но не смог добиться от «Яблока» гарантий выдвижения в московские мэры. «Яблоко» же, имеющее довольно заметные позиции в ряде регионов (что никак не помогло устаревшему и невнятному Явлинскому, которого тоже, видимо, соблазняли тремя процентами и возобновлением государственного финансирования партии) сможет выжить, только если Григорий Алексеевич окончательно, а не понарошку, отойдет от дел.

Франшиза КПРФ

Временно бесхозными остаются почти 17,5% избирателей, набранных Павлом Грудининым и Владимиром Жириновским – для второго это тоже явно последняя гастроль. Грудинина откровенно замочили через СМИ и обворовали на голосах, поскольку в какой-то момент он начал претендовать на 20%, а это табуированная цифра для Кремля, поскольку превращает любого политика в конкурента будущей августейшей особы. А вот Зюганов доволен – он уходит на пенсию под фанфары, ведь капиталист Грудинин «набрал» меньше чем он в прошлом, а также партии, членом которой он не является.

Но показательно, что весь этот сегмент, несмотря на то, что отличить сторонников Жириновского от сторонников Путина очень трудно, все-таки не только существует, но и не воспринимает хозяина Кремля до такой степени, что явился и проголосовал против его кандидатуры. Нельзя сказать, что Жириновский, которого так активно использует Кремль в своих постановках, уходит с гордо поднятой головой, поскольку в этой «кампании» ему пришлось не то что соревноваться с Грудининым, но сражаться бумажными мечами с Ксенией Собчак, а это как-то унизительно.

Считается, что Грудинина теперь вернут в его частный совхоз (хотя вдруг он проникся политической деятельностью?), а франшизу КПРФ оставят на освоение лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову, который на зоне осознал прелести империализма и поверил в гений Путина. Что делать с коммерческими нигилистами из ЛДПР пока решительно непонятно.

Что делать с Медведевым

Остается последний вопрос – это Дмитрий Медведев. И здесь есть несколько вариантов.

Первый и скучный – верный Медведев останется на своем месте, как залог преемственности.

Второй – Медведева отправят на должность председателя Верховного или Конституционного Суда, но кому тогда сможет доверять Путин, на должности непосредственно наследующей ему в форс-мажорных обстоятельствах? В этом смысле говорят о ком-то из кириенковских технократов, бухгалтере питерского синдиката Алексее Кудрине, лояльной комбинаторше на службе режима Эльвире Набиуллиной, экономическом советнике Андрее Белоусове, в конце концов, вице-премьере Игоре Шувалове, пока успешно решающем дела с лондонской фемидой.

В любом случае сомнительно, чтобы Кремль в нынешних обстоятельствах нарастающей конфронтации с Западом действовал настолько неосмотрительно, чтобы вычистить скамью запасных от «системных либералов»: в конце концов, кто-то должен демонстрировать смягчение и миролюбие, когда сильно прижмут изоляция и санкции. Не Ксенией же Собчак все дыры закрывать – не поймут, да и ряженые «не совсем согласные» предпочтительнее скоморохов.

А вот третий вариант – приход на должность премьера силовика, судейского-полицейского или популиста вроде Сергея Глазьева, станет ясным разворотом к автаркии и самоизоляции. Но такой премьер может заиметь нездоровые амбиции, а это запрещено.

Отсюда и клерикально-чекистский дискурс о монархии или совете православных мулл вроде иранского, над которым и будет парить неприкосновенный Путин. Все это, надо сказать, более опасные варианты чем продолжение спектакля «шестая колонна системных либералов» и «мудрый, но наивный царь» которую вот уже 18 лет разыгрывают в крепостном театре РФ

Как бы то ни было, кадровый резерв у Кремля очень ограничен, а замена давних соратников и условных оппонентов, строивших режим, функционерами, режиму обязанными, ввиду его атипичной диктатуры, остается довольно проблематичной. Так что на поверку главной кадровой стратегией останется лицедейство и множественный баланс лояльностей. А потому новые назначенцы будут скорее прорабами, чем дизайнерами.

Но, как бы ни повернулись дела, для внешнего окружения страны, которую все чаще официально называют изгоем с ее догорающей на мусорных свалках социальной тканью, в ближайшее время совершенно ничего не изменится. Курс на столкновение с Западом и разоружение перед Китаем продолжает набирать скорость – со священным царем в Кремле или без оного.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»