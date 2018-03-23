Черная дыра Надежда. В чем истинный хоррор истории Савченко

Еще два года назад малейшее сомнение, высказанное публично по поводу героизма Надежды Савченко, приравнивалось чуть ли не к государственной измене. Капитан Вооруженных сил Украины, Пуля из добровольческого батальона «Айдар», политзаключенная путинского режима стала одним из идеологических козырей украинской власти.

В июле 2014-го при так до конца и не ясных обстоятельствах Савченко оказалась в Воронежском СИЗО, а уже к осени ее миловидное лицо, диссонирующее с грубоватыми манерами и мальчишеским голосом, знала вся Украина. Об истории становления Надежды Саченко от национальной героини уровня Жанны д’ Арк до политической «пустоты» рассказывает Виктория Светлова на страницах «Фокуса».

Со свойственным ей прагматизмом внезапной популярностью украинской Жанны д’ Арк тут же воспользовалась Юлия Тимошенко. После проигрыша президентских выборов лидер «Батькивщины» не придумала ничего лучше, нежели поставить номером один в списке своей партии на парламентских выборах фамилию Савченко. Этот ход позволил «Батькивщине», оказавшейся в тени более активных участников Майдана, переползти проходной барьер, набрав скромные, но уверенные 5,68 % голосов избирателей.

Дальше – больше. Савченко становится символом борьбы Украины с российской агрессией на международном уровне. В январе 2015-го Парламентская ассамблея Совета Европы принимает резолюцию с требованием к России освободить узницу. Сама Надежда, к слову, на тот момент является делегатом ПАСЕ от Украины. 13 февраля с таким же призывом к Кремлю обращается представитель Госдепа США Дженнифер Псаки. О Савченко говорят в ООН, в ОБСЕ, в Европейском парламенте. Ряд европейских депутатов от Литвы, Испании, Польши и Чехии даже объявляют голодовку в знак солидарности с украинской героиней, отказавшейся от пищи в российских застенках.

И что теперь? Оказалось, что все они были слепцами? Наивными дурачками, которых водили за нос кукловоды из Кремля? Пикантность всей этой истории заключается в том, что в двусмысленном положении оказались не только украинские депутаты, расхаживавшие в футболках Free Savchenko, не только Юлия Тимошенко, приведшая Савченко в парламент, не только Петр Порошенко, отправлявший за Надей президентский самолет и вручивший ей Звезду Героя Украины. Мягко говоря, обманутыми сегодня наверняка ощутили себя и те западные деятели, которые «вписались» за несломленную украинскую воительницу, оказавшуюся троянским конем.

Только вот вопрос: кто обманул их больше? Кремлевские технологи (если за Савченко стоят и изначально стояли они)? Либо же украинские политики, для которых подмена смыслов образами стала единственно возможным способом коммуникации как с внутренней, так и с внешней аудиторией?

Ведь главный ужас ситуации заключается даже не в том, что именно планировала совершить Савченко по данным следствия. А в том, с какой легкостью и невозмутимостью украинский политикум манипулирует общественным мнением, воздвигая на пьедестал подходящих под определенный момент героев и при необходимости низвергая их.

История Савченко, независимо от того, как она будет развиваться дальше, приоткрыла завесу над жуткой тайной: за пафосными речами наших лидеров скрывается пустота, космический вакуум, безыдейное пространство. И это действительно пугает.

Виктория Светлова, «Фокус»