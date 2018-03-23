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Взгляд

Черная дыра Надежда. В чем истинный хоррор истории Савченко

Виктория Светлова, «Фокус»
23 марта 2018

Еще два года назад малейшее сомнение, высказанное публично по поводу героизма Надежды Савченко, приравнивалось чуть ли не к государственной измене. Капитан Вооруженных сил Украины, Пуля из добровольческого батальона «Айдар», политзаключенная путинского режима стала одним из идеологических козырей украинской власти.

В июле 2014-го при так до конца и не ясных обстоятельствах Савченко оказалась в Воронежском СИЗО, а уже к осени ее миловидное лицо, диссонирующее с грубоватыми манерами и мальчишеским голосом, знала вся Украина. Об истории становления Надежды Саченко от национальной героини уровня Жанны д’ Арк до политической «пустоты» рассказывает Виктория Светлова на страницах «Фокуса».

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Со свойственным ей прагматизмом внезапной популярностью украинской Жанны д’ Арк тут же воспользовалась Юлия Тимошенко. После проигрыша президентских выборов лидер «Батькивщины» не придумала ничего лучше, нежели поставить номером один в списке своей партии на парламентских выборах фамилию Савченко. Этот ход позволил «Батькивщине», оказавшейся в тени более активных участников Майдана, переползти проходной барьер, набрав скромные, но уверенные 5,68 % голосов избирателей.

Дальше – больше. Савченко становится символом борьбы Украины с российской агрессией на международном уровне. В январе 2015-го Парламентская ассамблея Совета Европы принимает резолюцию с требованием к России освободить узницу. Сама Надежда, к слову, на тот момент является делегатом ПАСЕ от Украины. 13 февраля с таким же призывом к Кремлю обращается представитель Госдепа США Дженнифер Псаки. О Савченко говорят в ООН, в ОБСЕ, в Европейском парламенте. Ряд европейских депутатов от Литвы, Испании, Польши и Чехии даже объявляют голодовку в знак солидарности с украинской героиней, отказавшейся от пищи в российских застенках.

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И что теперь? Оказалось, что все они были слепцами? Наивными дурачками, которых водили за нос кукловоды из Кремля? Пикантность всей этой истории заключается в том, что в двусмысленном положении оказались не только украинские депутаты, расхаживавшие в футболках Free Savchenko, не только Юлия Тимошенко, приведшая Савченко в парламент, не только Петр Порошенко, отправлявший за Надей президентский самолет и вручивший ей Звезду Героя Украины. Мягко говоря, обманутыми сегодня наверняка ощутили себя и те западные деятели, которые «вписались» за несломленную украинскую воительницу, оказавшуюся троянским конем.

Только вот вопрос: кто обманул их больше? Кремлевские технологи (если за Савченко стоят и изначально стояли они)? Либо же украинские политики, для которых подмена смыслов образами стала единственно возможным способом коммуникации как с внутренней, так и с внешней аудиторией?

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Ведь главный ужас ситуации заключается даже не в том, что именно планировала совершить Савченко по данным следствия. А в том, с какой легкостью и невозмутимостью украинский политикум манипулирует общественным мнением, воздвигая на пьедестал подходящих под определенный момент героев и при необходимости низвергая их.

История Савченко, независимо от того, как она будет развиваться дальше, приоткрыла завесу над жуткой тайной: за пафосными речами наших лидеров скрывается пустота, космический вакуум, безыдейное пространство. И это действительно пугает.

Виктория Светлова, «Фокус»

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© Гуляй Поле

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