По данным соцопроса украинцы больше доверяют волонтерам, чем властям

В Украине больше половины граждан не доверяют институтам власти, в тоже время высокая степень доверия сохраняется к волонтерам, армии, церкви и общественным организациям.

72% жителей Украины не одобряют деятельность Верховной Рады, 67% – Кабмина и 57% – деятельность президента. Об этом свидетельствуют данные Четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института.

Среди институтов, работы которых не одобряют украинцы, также суды (55%), органы прокуратуры (55%), коммунальные предприятия (30%).

При этом украинцы поддерживают то, что делают волонтеры (52%), армия и церковь (по 37%) и общественные организации (27%).

Уровень поддержки деятельности президента по сравнению с 2015 годом снизился с 38% до 18%, уровень поддержки работы Верховной Рады – с 27% до 11%.

В то же время несколько вырос уровень поддержки работы полиции – с 22% в 2015 году до 36% в 2018 году, НАБУ – с 20% в прошлом году до 22% в этом году, и общественных организаций – с 52% в 2015 году до 53% в этом году.

Опрос был проведен в 22 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Исследование базируется на выборке из более чем 19 тысяч респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Достижимость респондентов в среднем составила 64,8%.

«Рейтинг»