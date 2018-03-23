Наш человек в Вашингтоне: Болтон, как угроза для России

Назначение Джона Болтона на пост советника президента США по нацбезопасности означает, что в вопросах «слива» Украины можно, наконец, поставить точку.

После увольнения по собственному желанию его личного юриста в «русском» деле и унизительной «твиттерной» отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, Дональд Трамп расправился и с заумным советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. И практически молниеносно закрыл вакансию иконой неоконсерваторов, ястребом из ястребов Джоном Болтоном. Это, по меньшей мере, странно, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловой Столицы».

За что ушли генерала Макмастера

Дональд неожиданно разорвал намотанные вокруг него военно-политическим окружением памперсы, поздравил Путина, анонсировал с ним встречу, и начал готовиться к скорому свиданию с Ким Чен Ыном.

Собственно, Макмастер попал под раздачу по той же причине, по которой, Трамп, собственно, и взял его на работу: из-за склонности спорить с авторитетами и отстаивать свое мнение.

По-видимому, он был одним из тех «высокопоставленных членов кабинета президента США», которые, по сообщению The Washington Post, «не ожидали от него заявлений о возможной скорой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным».

И хотя пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что конкретных планов по времени и месту встречи пока нет, в прессу кто-то выбросил рекомендательный документ в отношении российских «выборов» со стола Трампа, где заглавными буквами было указано – «не поздравлять».

То, что президент взбеленился, стало понятно сразу, поскольку глава администрации Джон Келли заявил, что ищет источник утечки. Был это лично советник по национальной безопасности или нет – уже неважно, поскольку Герберт Рэймонд Макмастер уже некоторое время собирался на выход.

Но здесь-то в очередной раз и выяснилось, что кадры решают все не только в Москве. Макмастер – профессионал в деле обороны и безопасности, круче которого в США сыскать проблематично. Да и не пойдет никто из военных во взбалмошную администрацию.

Генерал-лейтенанта Макмастера, обо всем имевшего свое мнение, стратега, проводившего свою линию (вспомним недавнее выступление по российской угрозе в Мексике), Трамп терпел год, один месяц и один полный день. По сути, это текущий рекорд среди всех членов кабинета и администрации. Последней каплей, конечно, был приказной меморандум в отношении Путина, но некая работа по поиску сменщика шла уже некоторое время. И здесь происходит очевидная странность.

Вероятным кандидатом в новые советники по национальной безопасности в экспертных кругах называли Стивена Бигуна, вице-президента по международным правительственным связям корпорации «Форд». В прошлом Бигун был советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате при Джордже Буше-младшем (2003-7), председателя национального комитета партии и сенатора от Теннеси Билла Фриста. До этого Бигун работал ответственным секретарем Нацбеза, занимал ряд должностей в аппарате Кондолиззы Райс, прошел всю иерархию помощников и советников членов Конгресса по вопросам национальной безопасности.

Более того, одна из специальностей Стивена Бигуна – русский язык, в 90-е он входил в правление разных государственно-корпоративных американо-российских фондов, а также является членом полумасонского в своем роде центра «Аспен», который «страдает» идеями выращивания глобальной элиты с закрытыми для обычного человека интересами и ценностями. Просто идеальный кандидат для Трампа, учитывая интересы «Форда» в России и неприязнь президента к неоконсерваторам, которые строили глобализацию вокруг сильного гегемона, США, но и за счет американцев. Несмотря на свою карьеру в неоконсервативных кругах, сам Стивен Бигун публично не был замечен в склонности к этой идеологии.

И вдруг – как гром с ясного неба – Джон Болтон. Причем он, как представляется, согласился практически молниеносно.

Странность здесь в том, что посол Болтон – культовая фигура неоконсерваторов (неоконов), сторонник наиболее жестких, военно-политических решений международных проблем, человек прямой и увлекающийся, можно сказать, темпераментный. За что и снискал ненависть либеральных кругов в Вашингтоне.

Более того, в начале прошлого года Трамп уже рассматривал кандидатуру Болтона, наряду с Миттом Ромни (над которым, по-видимому, просто поиздевался), на пост госсекретаря, но отверг ее. По тем же причинам, что и кандидатуру другого влиятельного неоконсерватора, Эллиота Абрамса, на пост первого заместителя к Тиллерсону. Ведь изоляционизм и неоконсерватизм несовместимы (кроме того, Абрамс прохаживался по Трампу во время избирательной кампании).

Но Джон Болтон, по-видимому, оставался на периферии внимания Трампа как яростный иранофоб, частый гость студий телеканала «Фокс» и член правления EMS, производителя коммуникационных систем военного и космического назначения. Также Болтон всегда находился рядом с консервативным мозговым центром «Американский предпринимательский институт». Хотя здесь, пожалуй, лучше начать сначала.

Откуда взялся Джон Болтон

Свой политический путь Джон Болтон начал в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, работая на разных должностях в Госдепартаменте, Агентстве по международному развитию и Минюсте США. В 1989-89 годах – заместитель генпрокурора США по гражданским делам. В администрации Джорджа Буша-старшего Джон Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по международным организациям. В Белом Доме младшего Буша – заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а затем, почти полтора года – представитель Соединенных Штатов в ООН, где и стал наиболее известен глобально.

Болтон был и остается вдохновенным сторонником сноса диктаторских и экстремистских режимов, не демонстрирует никакого стеснения в отношении своей роли одного из инициаторов вторжения в Ирак, а в январе написал в своем твиттере, что с Северной Кореей пора кончать, пока не стало слишком поздно. Такой же подход Болтон демонстрирует и в отношении Ирана, а в ближневосточном урегулировании поддерживает идею раздела спорных территорий между Израилем, Иорданией и Египтом. Болтон – сторонник радикального реформирования ООН, которой, по его мнению, де-факто не существует, а мировыми делами способна управлять только страна-гегемон, и это США.

По крайней мере, они таковыми были при трех администрациях, в которых Болтон занимал высокие посты. Тогда и Америка имела желание международными делами управлять, но этот пыл несколько угас при Обаме, а Дональд Трамп хотел бы, чтобы можно было управлять планетой бесплатно, но так не бывает. Однако выбора у него не осталось – запасных больше нет. При этом Стивена Бэннона и Себастьяна Горку, которые предупредили бы его против глобалиста Болтона, Дональд выгнал гораздо раньше. Так что он сам попал в собственноручную кадровую ловушку.

Болтону, как и Помпео, придется нелегко с парламентариями, но должность советника по национальной безопасности стоит, с одной стороны, выше министров, а с другой не проходит процедуры согласования и является прямой номенклатурой президента. Обрадован этим назначением партийный истеблишмент республиканцев, а также ястребиная часть дипломатического и экспертного сообщества, в то время как демократы скрежещут зубами.

Болтон саркастически сравнивал Обаму с английским королем Этельредом Неготовым, проигравшим часть страны норманнам, но при этом последовательно поддерживал интервенцию США и союзников в Ливию, а также критиковал эмансипацию Кубы, которая с его точки зрения, живет торговлей оружием и прочими преступными промыслами в регионе.

Сюрприз Путину

Вопрос, который беспокоит многих – это отношение Болтона к нынешней России, будет ли у него здесь общий язык с Трампом, постоянно оставляющим себе пути отступления перед Путиным. Однако символически, назначение состоялось в день очередного удара коалиции в Сирии по бандам российских и иранских мародеров, формально служащих режиму Башара Асада. Кроме того, ни в каких симпатиях к Москве Болтон никогда замечен не был, а учитывая, что с точки зрения Кремля, вторжение в Ирак и Ливию были явными покушениями на бывшую советскую зону влияния, абсурдно подозревать Болтона в какой-либо склонности уступать России и вообще кому-либо.

Чего можно ожидать?

Во-первых, где-то в практическом безумии или драматической игре Дональда Трампа есть логика. Предстоит решить проблему КНДР и Ирана (это само по себе заметно ослабит Москву), а также Асада, который вместе с подельниками регулярно травит сирийцев химическим оружием. Тиллерсон и Макмастер были то ли слишком рациональными, то ли слишком мягкотелыми для необходимых жестких решений – или блефа высшего уровня.

Джон Болтон – американский империалист, имеющий опыт в делах такого рода, солидарный с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и новым госсекретарем Майком Помпео, не говоря уже об и.о. главы ЦРУ, полевой разведчицей и управленцем по секретной линии из тех же администраций, в которых работал Болтон.

Во-вторых, в вопросах «слива» Украины можно, наконец, поставить точку. Неоконы всегда рассматривали нашу страну как ареал жизненных интересов безопасности США. Никакая зона влияния для РФ в Европе больше не светит. Это назначение приближает нас к НАТО (которую Болтон тоже будет кошмарить, но за несколько другое – за проявления нелояльности к США), а возможно, и к сепаратному военному договору. К слову, Болтон с самого начала российской агрессии призывал предоставитьУкраине оружие и восстановить план Буша-младшего относительно ее членства в Альянсе.

Так что, теперь Украину, вероятно, будут проверять и контролировать еще жестче, но с полным пониманием того, что она представляет для американской системы глобального управления: а именно передовую противостояния и козырную карту, которой добивают противника. И если бы это зависело только от него, любые попытки европейцев компромиссно утрясти вопросы в Минском формате так, чтобы сохранить лицо Путина, равно как и «слить» России тему миротворцев на Донбассе, были бы решительно пресечены.

И, в-третьих, в Москве назначение Болтона вызывало панику. Трамп-то ведь сам позвонил пообщаться с «новоизбранным», вроде забрезжила разрядка – и тут призрак времен беспрекословной американской гегемонии материализуется в ключевом кабинете Белого Дома. В общем, подарок победителю российских «выборов» получился знатный.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»