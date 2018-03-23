Думу невозможно бойкотировать. А это и не бойкот – это тест

Решение нескольких СМИ и в том числе «Эха» отказаться от работы в Думе и ограничить своей общение с депутатами – это не бойкот. Бойкот – это вообще детское понятие. Это в школе мы устраивали бойкоты, делали «темную» и какими-то еще способами выражали свой октябрятско-пионерский радикализм, беспощадный и бессмысленный.

Бойкотировать Госдуму невозможно. Потому что, к несчастью, эти зачастую недостойные мужчины и женщины принимают такие же зачастую недостойные законы, по которым мы вынуждены жить. Дума – это как пьющий родственник или буйный сосед, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на страницах радиостанции «Эхо Москвы». Ты можешь с ним не общаться, но бойкотировать его ты не в состоянии – он есть помимо твоей воли и вне зависимости от твоего презрения.

Акция солидарности журналистов – это не бойкот, это тест. Тест на порядочность. Тест, который не всем даже обязательно проходить. Мы понимаем, что ни от Первого канала, ни от НТВ, ни от Киселева-Соловьева мы поддержки не получим и я такой поддержкой даже побрезговал бы. Потому что если тебя поддерживают такие люди, значит, ты вляпался в какую-то гадкую историю. Это тест для тех, кто не продал душу дьяволу или не продался за бюджетные бабки, которые миллионами тратят на госпропаганду, убивающую мозг и превращающую население в «злобных дебилов».

Но есть немало изданий, которые в этом как бы не участвуют. Они не такие известные, как РБК, «Эхо Москвы», «Коммерсант» или «Ведомости» (извините, что не всех перечисляю). У них может вообще не быть никаких корреспондентов в Думе. Они могут про эту Думу не писать вовсе, а писать про охоту и рыбалку, про катера и яхты, про икру и водку или про «рытье канав и котлованов в условиях вечной мерзлоты». Но у них есть шанс занять не просто гражданскую позицию, а занять позицию нормальных людей, для которых нравственность и мораль — это не брехня попов, чекистов, Мизулиной и Милонова.

Пусть не смущаются, что кому-то покажется смешным, мол, журнал «Собаководство и овощеводство» отказывается от работы в Госдуме. Это не смешно. Это просто скажет всем о том, что в «Собаководстве и овощеводстве» работают достойные люди, а не биомасса, с записью «журналисты» в трудовой книжке.

И еще пара слов про Слуцкого, с вашего позволения. Все, что сейчас нужно этому человеку – это молчание и забвение. Чтобы история его мерзости поскорее забылась. Поэтому мне кажется, что Слуцкого нельзя игнорировать, словно он пустое место. Напротив: нужно говорить о нем! И всякий раз, сообщая, что он председатель международного комитета, добавлять «известный также непристойным поведением и сексуальными домогательствами». И не будет ему покоя и не спрячется он за давностью лет от этой истории.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»