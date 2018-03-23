Пока в Украине боятся взлома аккаунта и проверяют его безопасность комментариями с BFF, в Америке вообще предлагают удалить профайл из соцсети.

Крупнейшую в мире соцсеть последние несколько недель изрядно штормит: Facebook давно обвиняли в том, что его алгоритмы позволяют манипулировать общественным мнением, а теперь компанию Cambridge Analytica обвинили в использовании личных данных 50 миллионов пользователей для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. Акции компании моментально упали (убытки уже оценивают в $5 млрд), а пользователи начали с ужасом обсуждать, в каких еще целях может использоваться информация, собранная соцсетями, пишет Алиса Неделина на странице «Деловой Столицы».

Страх перед Большим братом, который неусыпно следит за тобой, породил вирусную кампанию: пользователи массово постят аббревиатуру BBF, которая якобы является тестом на подверженность аккаунта взлому. Мол, пишешь на страничке BFF – и сразу понятно, насколько крепка защита. Если буковки зеленые – можно не переживать, если же буковки отобразятся не зелеными, а красными или черными – жди беды.

Но штука в том, что BFF выделяется зеленым просто потому, что это слово-триггер. Такие слова в постах соцсети выделяются цветом и сопровождаются анимацией. К примеру, слово «поздравляю» – оранжевое, еще и с воздушными шариками. BFF – best friends forever, то есть лучшие друзья навсегда. Если написать аббревиатуру в английской раскладке, она всегда будет зеленой. Среди таких тригеров также «я тебя люблю», best wishes, «мои поздравления». Словом, самые распространенные пожелания и признания – соцсеть постоянно расширяет список. То есть никакого отношения ко взлому аккаунта BFF не имеет. Фейк просто стал отличным поводом поднабрать лайков и комментариев предприимчивым пользователям на волне очередного скандала с утечкой данных.

Между тем львиной доли пользователей Facebook нечего бояться взлома аккаута – их данные уже давно собраны. Более того: пользователи сами активно делятся конфиденциальной информацией. А еще активно принимают участие в миллионах тестов, которые также исподтишка собирают информацию о пользователях.

Эксперт по этикету Анна Чаплыгина придумала игру «Игра в Шерлока»: одна из ее учениц проанализировала аккаунт 12-летней девочки и выяснила не только ее пристрастия, но и то, какие места она посещает и даже дом и этаж, на котором живет.

Несмотря на то, что все специалисты по информационной безопасности на все лады твердят о том, что следует быть осмотрительными, пользователи с удовольствием раскрывают все секреты по доброй воле.

"Игра в Шерлока". Результаты.Несколько недель назад я придумала для своей ученицы игру "В Шерлока". Прежде чем… Опубліковано Ann Chaplygina 18 березень 2018 р.

Непонимание механизмов распространения информации в социальных сетях и приводит к тому, что фейки вроде BFF распространяются с космической скоростью. Ведь история с «лучшими друзьями» – далеко не первая. Вспомните, как пару лет назад пользователи массово постили заявления «В ответ на новую политику «Фейсбук» настоящим я объявляю, что все мои персональные данные, фотографии, рисунки, переписка и так далее, являются объектами моего авторского права (согласно Бернской Конвенции)». Сомнительно, что хотя бы половина людей, разместивших эту информацию, вообще знает, что такое конвенция. Не говоря уже о том, что львиная доля пользователей сама наплевательски относится к авторским правам, не утруждая себя указанием авторства опубликованной картинки или видео.

Что же касается персональных данных, то их и дальше будут воровать. Цукерберг, кстати, за историю с Cambridge Analytica так и не извинился. Он несколько дней хранил молчание, а потом заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры защиты, запретив приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. И пообещал проверить приложения, которые собирали большие объемы информации до 2014 года. Что касается уже собранных данных, а также новых приложений, то о них Цукерберг предпочел не упоминать.

И пока в украинском Facebook развлекаются зелеными буковками BBF, в Америке начали кампанию #deletefacebook.

Алиса Неделина, «Деловой Столицы»