Два десятка британских дипломатов покинули Россию

Высланные британские дипломаты покинули посольство Великобритании в России

Всего выслано 23 дипломата с их семьями.

С территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса. Оставшиеся сотрудники дипмиссии — несколько десятков человек — вышли во двор и проводили их аплодисментами.

Как сообщало «Гуляй Поле», Мэй 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов, назвав их шпионами.

17 марта Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломатов, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

Российские дипломаты уже покинули Великобританию.

«РИА Новости»