Страны ЕС подготовили новые наказания для РФ

На следующей неделе страны ЕС примут решение относительно совместного ответа России на атаку на Великобританию, в ходе которой был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает издание Delfi.

«Мы координируем наши действия уже сейчас. Думаю, что в следующие несколько недель, даже уже на следующей неделе мы предоставим скоординированный ответ», — сказала она.

Также Литва вышлет из страны российских офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием.

Ранее страны ЕС выразили поддержку Великобритании и решили также отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы в связи с позицией РФ в международном скандале вокруг отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, 4 марта.

Delfi