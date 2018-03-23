США уверены, что РФ поставляет оружие Талибану

Россия поддерживает и даже поставляет оружие группировке Талибан.

Об этом заявил командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон в интервью BBC.

По его словам, наблюдается «дестабилизирующая активность россиян». Николсон отметил, что российское оружие контрабандным путем попадает к талибам в Афганистан через границу с Таджикистаном, но при этом генерал не стал озвучивать никаких цифр.

Ранее Россия отрицала подобные обвинения со стороны США, ссылаясь на отсутствие доказательств.

«Мы видим нарратив, который используется для значительного увеличения численности боевиков ИГИЛ («Исламского государства») здесь. Затем этот нарратив используется россиянами для легитимации некоторых действий Талибана и оказания определенной поддержки Талибану», — сказал Джон Николсон.

«Мы видели оружие, доставленное в эту штаб-квартиру и предоставленное нам лидерами Афганистана, которые сказали, что оно было передано россиянами Талибану. Мы знаем, что россияне замешаны», — добавил американский генерал.

ВВС