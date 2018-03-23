В Африку направлены российские военные и оружие

Россия отправила пять военных и 170 гражданских инструкторов в Центральную Африку. Они будут заниматься военной подготовкой бойцов местной армии

Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Вместе с инструкторами Россия на безвозмездной основе передала армии Центральноафриканской республики стрелковое оружие и боеприпасы.

В российском МИД отметили, что поставки не нарушают ограничения, наложенные ООН.

Международные санкции против Центральной Африки запрещают всем странам ООН поставлять в туда любые виды вооружений и боеприпасов, однако эмбарго можно обойти при соблюдении ряда условий.

Ограничения на поставки оружия в Центральную Африку ввели после того, как местные повстанцы-мусульмане свергли христианского президента и привели к власти своего лидера. На фоне этих событий в стране развернулся межэтнический конфликт и начались вооруженные столкновения.

На территории Центральноафриканской республики по решению Совета Безопасности ООН работает Многопрофильная комплексная миссия, а также больше полутора тысяч французских военнослужащих.

Центральная Африка входит в десятку беднейших стран мира. В настоящее время задолженность республики перед Россией составляет более 15 миллионов рублей. Дипломатические отношения между Центральной Африкой и Москвой были установлены еще во времена СССР — в 1960 году.

«ДС»