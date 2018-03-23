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Новости

Надежда Савченко объявила голодовку

«ДС»
23 марта 2018

Такое заявление Савченко сделала во время заседания Шевченковского райсуда Киева по избранию ей меры пресечения.

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Только у врага есть доказательства, что я голодала 63 дня и 6 дней сухого голодания. Вот теперь такие доказательства будут и у украинской власти … Я пройду этот путь и здесь, но станет ли украинцам от этого легче? » — сказала Савченко.

«Жизнь человека ровно настолько долгая, насколько, в принципе, дал Господь. Дал мне Бог продержаться 80 дней в голодовке, даст продержаться дольше — проживу дольше. Нет, значит закончится раньше, чем успеете осудить. Для меня не страшно. Я уже проходила» , — добавил она .

Напомним, 22 марта следователи СБУ задержали Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

«ДС»

Tags: голодовка, Надежда Савченко, суд

© Гуляй Поле

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