Путин и Трамп из одного теста. Эти блюда несъедобны

Много лет назад специалист по израильским бедуинам Клинон Бейли рассказал мне историю о бедуинском вожде, который однажды обнаружил, что его любимый индюк украден. Он позвал сыновей и сказал им: “Парни, мы в большой опасности. Моего индюка украли. Найдите его”. Его парни лишь рассмеялись и сказали: “Папа, зачем тебе этот индюк?” И проигнорировали просьбу.

Несколько недель спустя был украден верблюд бедуинского вождя. Он вновь попросил сыновей о том, что нужно сделать. Он сказал: “Найдите моего индюка”.

Еще через несколько недель была похищена его дочь. Тогда он собрал сыновей и сказал: “Это все из-за индюка! Когда они поняли, что могут украсть его, мы все потеряли”.

Я рассказываю эту историю сегодня, потому что она помогает понять, как и почему мы не смогли остановить вопиющее поведение Дональда Трампа и Владимира Путина.

Говоря метафорически, каждый из них начал с кражи индюка. И когда мы не ответили, они продолжили свои гнусные действия, пока Трамп не решил, что может пристрелить кого-то на Пятой авеню, а Путин – что может отравить заблудшего шпиона в Лондоне. И им ничего за это не будет.

Индюком Трампа стала его налоговая декларация. Во время кампании он пообещал ее опубликовать после того, как Налоговое управление США закончит аудит. Когда Трампа избрали, он сказал, мол, простите, но я не собираюсь публиковать ее никогда. И ничего не произошло. Из надежных источников знаю, что своему ближайшему окружению Трамп сказал: “Вы можете поверить, что мне это удалось?”

Как только Трампу сошла с рук непоказанная налоговая декларация, он знал, что ему сойдет с рук все. Он знал, что едва скомпрометирует Республиканскую партию попустительством в вопросе налогов, они простят ему что угодно: секс с порнозвездой, бесконечную ложь, поливание грязью ФБР и заигрывание с Путиным. Если вы стираете большую красную линию, сложно принуждать к чему-то других.

Любой бедуинский вождь, увидевший масштабную ложь Трампа – вроде недавнего хвастовства тем, что в разговоре с канадским премьер-министром он соврал о торговом дефиците Канады, или дискредитации расследования Роберта Мюллера, – сказал бы: “Верните мне налоговую декларацию Трампа”.

Ведь, если он хочет держать ее в тайне, значит, в ней есть что-то важное. Возможно, это лишь стыд от того, что он не так богат, как утверждает, или что-то более значимое – вроде того, насколько он зависит от финансирования российских олигархов и какие экономические рычаги влияния на него имеет Путин. Какой бы ни была причина, едва Трамп увидел, что может спрятать декларацию, то понял, что может нарушать любые правила, говорить какую угодно ложь и попирать любые президентские нормы. Именно это он и сделал.

Путинский индюк был еще серьезней. Им стал сбитый над Украиной 17 июля 2014 года малазийский самолет, рейс MH17. Жертвами катастрофы стали 298 находившихся на борту человек.

Помните эту историю? Возглавленное голландцами международное расследование, которое, среди прочего, основывалось на 150 тыс. перехваченных телефонных звонков, обнаружило, что подконтрольные Путину силы на востоке Украины попросили Россию отправить им зенитный ракетный комплекс SA-11. Через российскую границу его переправили в Украину, где он сбил малазийский лайнер (вероятно, перепутав его с украинским военным самолетом), а спустя несколько часов был вывезен обратно в Россию.

Вооруженные силы Путина были по уши в этом замешаны. Сам Путин не нажимал кнопку на установке, но создал условия для того, чтобы она сбила самолет. Придумывая одну неправдоподобную историю за другой, он вышел из этой ситуации так, словно самолет сбила молния. Его ударили по рукам несколькими санкциями, но соучастие исчезло в тумане наглой лжи.

Кто захотел бы противостоять России с ее экспортом газа в Европу и олигархами, сорящими деньгами в Лондоне или покупающими недвижимость в местах вроде Трамп-тауэр в Нью-Йорке? Наверняка Путин тоже сказал себе: “Можешь поверить, что мне это удалось? Почему бы не отравить бывшего российского шпиона в Лондоне при помощи запрещенного боевого отравляющего вещества или не совершить геноцид в Сирии? Что меня остановит?”

Трамп и Путин сделаны из одного теста. Их стратегия такова: продолжай давить, продолжай хватать, продолжай лгать, продолжай отрицать, какими бы неправдоподобными ни были эти отрицания – и никогда не извиняйся. Ведь если врешь в промышленных масштабах, это всех подавляет. Нормальные люди просто не ведут себя так, и такое бесстыдство в конечном счете их истощает.

Урок, который хотел преподать сыновьям бедуинский вождь, заключался в том, что он мог бы прожить без того индюка, но не может смириться с безнаказанностью, последовавшей за кражей: ведь когда люди настойчиво разрушают нормы общества, то воровство – индюков или правды – со временем становится нормой.

Постоянное разрушение норм – это то, что Трамп делает с Америкой, а Путин – со всем миром. И если мы позволим это делать дальше, то ваши дети вырастут не просто в другой Америке, они вырастут в другом мире.

Не знаю, что способно их остановить, но знаю, что нужно сделать. Американские избиратели должны отправиться на участки и обеспечить громкое поражение Республиканской партии, которую, словно хищник, захватил Трамп. При двухпартийной системе США нужна здоровая консервативная партия. Но нынешние республиканцы – это не здоровая и не консервативная партия.

Это интеллектуально и морально коррумпированная коалиция, продающая свои души каждому, кто активизирует ее базу и обеспечит прохождение ее кандидатов. Только оглушительное поражение заставит Республиканскую партию посмотреть на себя в зеркало и задаться вопросом: как мы потеряли душу?

Что касается Путина, то единственный способ заставить его отступить – это такие экономические санкции, которые по-настоящему навредят ему и его коррумпированной клике олигархов, а также агрессивная киберкампания, которая покажет всем, сколько денег они украли у народа России.

Хулиганы вроде Трампа и Путина неумолимы. Они будут ехать на красный, ухмыляясь, до тех пор, пока мы будем им позволять. Но американские избиратели могут остановить Трампа, а Америка вместе с союзниками может остановить Путина в случае, если они будут действовать вместе. Лишь тогда вы больше не увидите улыбку на лицах Путина и Трампа. Как сказал великий философ Майк Тайсон: “У каждого есть план, пока он не получит по лицу”.

Томас Фридман, «Новое Время»