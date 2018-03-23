Молдавский посол вернулся в Москву

Посол Молдовы Андрей Негуца вернулся в Москву
Об этом сообщили в посольстве Молдовы в России.
«С сегодняшнего дня он приступил к исполнению обязанностей посла», — заявили в посольстве.
Напомним, 18 декабря 2017 года Молдова отозвала для консультаций посла из России на неопределенный срок.
«В связи со случаями преследования и запугивания органами Российской Федерации официальных лиц и политических деятелей Республики Молдова, их активизацией в последнее время и отсутствием реакции на неоднократные официальные обращения молдавских властей по поводу этих случаев МИДЕИ решило отозвать для консультаций посла Андрея Негуца на неопределенный срок», — заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.
Президент Молдовы Игорь Додон тогда выразил возмущение такими действиями.