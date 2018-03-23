Молдавский посол вернулся в Москву

Посол Молдовы Андрей Негуца вернулся в Москву

Об этом сообщили в посольстве Молдовы в России.

«С сегодняшнего дня он приступил к исполнению обязанностей посла», — заявили в посольстве.

Напомним, 18 декабря 2017 года Молдова отозвала для консультаций посла из России на неопределенный срок.

«В связи со случаями преследования и запугивания органами Российской Федерации официальных лиц и политических деятелей Республики Молдова, их активизацией в последнее время и отсутствием реакции на неоднократные официальные обращения молдавских властей по поводу этих случаев МИДЕИ решило отозвать для консультаций посла Андрея Негуца на неопределенный срок», — заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон тогда выразил возмущение такими действиями.

РИА Новости