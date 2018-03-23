Франция, Польша и страны Балтии могут выслать российских дипломатов

Пять стран-членов Евросоюза могут выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

По данным источников The Guardian, такой вариант рассматривают Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

«Великобритания, Германия и Франция (во время встречи в Брюсселе) подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление Скрипаля несет Россия, нет», — заявил один из источников, подчеркнув, что лидеры этих государств, по его данным, «договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы».

Кроме того, высылке российских дипломатов, которые на самом деле являются сотрудниками разведслужб, ранее допустила президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы рассматриваем такие меры», — сказала она.

Также о возможной высылке российских дипломатов по итогам саммита ЕС говорил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути», — отмечал он.

Как сообщало «Гуляй Поле», 4 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, и оно известно, как «Новичок».

Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери.

The Guardian