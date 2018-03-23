Не стыдно. Как Трамп поздравил Путина

Отлично помню поздравительные телеграммы иностранных лидеров советским вождям по случаю национального праздника СССР – годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Они публиковались в «Правде» и «Известиях» целыми полосами, и не в конце газеты, а на первых страницах. Поздравления из капиталистического лагеря стояли на более почетных местах, чем от союзников и стран «социалистической ориентации» – надо полагать, над определением этого порядка тщательно работали в международном отделе ЦК КПСС.

Телеграммы означали признание и уважение. Наверное, особенно приятно вождям было читать титул «Ваше Высокопревосходительство». Им награждали адресатов конституционные монархии и диктатуры. Некоторые государства занимались троллингом: вместо Леонида Брежнева, который был генеральным секретарем партии и не занимал никаких государственных постов, поздравляли председателя правительства Алексея Косыгина или главу Верховного Совета Николая Подгорного. Может быть, в каких-то столицах и кипели жаркие дискуссии: поздравлять или не поздравлять? Но мы об этом ничего не знаем.

В общем-то, это чистый протокол, не более того. И повод особенного значения не имеет. Поздравляет же британский монарх президента США с Днем независимости, хотя американцы и нарушили в этот день кое-какие британские законы, и в глубине души монарху, может быть, за свою державу обидно.

Правда, несколько коробит поспешность поздравляющих. Все-таки приличнее было бы дождаться официальных итогов выборов. Но и президент России не ждал голосования коллегии выборщиков, он прислал телеграмму Дональду Трампу на второй день после выборов. (Кто бы мог подумать, что телеграф существует до сих пор – и, наверно, поздравительные бланки имеются.) Президент США сделал это на третий, зато не телеграммой, а по телефону. Кремлевская пресс-служба сообщила об этом раньше американской, не забыв присовокупить: «По инициативе американской стороны».

Журналисты в Вашингтоне волновались, приставали к сотрудникам Белого дома, надеясь на интригу: поздравлять будете? После уклончивых ответов появились заголовки: «Белый дом объяснил, почему Трамп не поздравил Путина с победой». А Трамп взял и поздравил. И даже обсудил возможность личной встречи в недалеком будущем. Но интрига все же нашлась: оказывается, как сообщили Washingtоn Pоst источники, в памятке, составленной перед телефонным звонком в Кремль, помощники написали большими буквами: «Не поздравлять!» Впрочем, источник New Yоrk Times уточняет: написать-то написали, но президент памятку не читал. Это, конечно, нелепость: как же не поздравлять, если Путин только что избран? А кому он тогда звонит?

Своим звонком президент Трамп навлек на себя критику влиятельных однопартийцев. Лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл выразился тонко: «Учитывая нехватку доверия к подсчету голосов, звонок Путину не значился бы в моем списке первоочередных дел». Сенатор Джон Маккейн был более резок. По его мнению, «поздравление диктатору с победой на мошеннических выборах» – это не поступок лидера свободного мира, а «оскорбление каждого российского гражданина, который был лишен права на свободное и честное волеизъявление».

Американская дипломатия не впервые сталкивается с поздравительной проблемой. Шесть лет назад гражданский протест против сфабрикованных выборов носил несравнимо больший масштаб, чем теперь. По словам бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, дискуссии советников Барака Обамы, поздравлять ли Путина, а если поздравлять, то в какой форме, продолжались несколько дней, после чего президент все же позвонил в Москву. При этом Государственный департамент опубликовал заявление, которым поздравил не президента, а народ России с тем, что выборы закончены. Вашингтон, сказано далее в тексте, ждет возможности работать с избранным президентом после того, как итоги голосования будут официально утверждены и он будет приведен к присяге.

Спору нет, в высшем смысле сенатор Маккейн прав. Но в лексиконе нынешнего президента отсутствуют слова «гражданское общество», а в Госдепе уже почти некому писать ежегодный доклад о правах человека в мире. Эти темы задвинуты в самый дальний ящик письменного стола. Будучи кандидатом в президенты, Трамп твердил о том, что выборы будут сфальсифицированы, и долго еще не мог успокоиться после своего избрания, утверждая, что выиграл не только по выборщикам, но и по общему числу избирателей. Но фальсификации в других странах его не волнуют. А слово «демократия», которое он пишет в Твиттере с прописной буквы, для него, похоже, означает единомыслие и единоначалие.

Но есть еще в России и Америке люди, не разучившиеся стыдиться. Стыд – великое чувство. Может быть, оно спасет мир.

Владимир Абаринов, «Радио Свобода»