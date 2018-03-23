Преемник «бешенного принтера». Насильники с мандатами

Скандал вокруг Леонида Слуцкого вышел на новый уровень — многие СМИ объявили депутату бойкот. Так российские издания отреагировали на вердикт парламентской комиссии, которая не нашла нарушений в его поступках. Спикер Вячеслав Володин ответил отзывом аккредитаций. Этот скандал не идет на пользу российскому парламентаризму.

Произошло то, что должно было произойти, — депутатская комиссия по этике предсказуемо не сдала своего, а журналисток, которые смели обвинять Слуцкого, уличили в политическом заказе. Именно так ситуацию трактовал спикер Вячеслав Володин. Он, судя по всему, не собирается никак менять позицию — тех, кто вздумал в знак солидарности бойкотировать Думу, лишат аккредитации.

Кремль от всей этой истории дистанцировался, сославшись на принцип разделения властей, — Дмитрий Песков четырежды не ответил на соответствующие вопросы. Бойкот поддержали не все СМИ: у каждого свои причины, и их понять можно, но большинство, скажем так, не на стороне любвеобильного парламентария. И среди депутатов нашлись те, кто не испугался по-своему бросить вызов системе.

Именно так обстоит дело. Нам дают понять, что власть, в данном случае — законодательная, всегда права, чтобы она ни делала, так как занята государственным делом.

Кто на Олимпе — тот избранный, и ему можно все. А кто в этом сомневается, — тот враг.

Несмотря на то, что этот самый враг есть народ — гражданин России, в частности, журналист, без которого невозможна нормальная работа парламента. Но это, видимо, не про нас.

Нынешний состав нижней палаты всем видом демонстрирует — без вас, прессы, только лучше, ведь все равно ничего хорошего не пишут. Дело уже даже не в Слуцком, а в той самой системе: этот конфликт — зеркало нынешней российской политической конструкции.

И что интересно — победитель неочевиден. Вот, например, Андрей Турчак, новоиспеченный лидер «Единой России», секретарь генсовета партии, взял и прокомментировал ситуацию следующим образом: был бы Слуцкий нашим депутатом, мы бы с ним быстро разобрались. Андрей Турчак не понаслышке знает, что такое конфликтовать с прессой. Но надо отдать должное — он единственный из больших начальников поддержал журналистское сообщество и, возможно, понял — есть шанс на некую реабилитацию. Да и недоброжелатели вполне могут использовать историю против Вячеслава Володина. Много в Кремле башен, и в правящей партии есть молодые и перспективные. Все это портит имидж респектабельного российского политика. И, конечно же, не идет на пользу нынешней Госдуме.

Есть повод вспомнить золотые времена Бориса Грызлова — «парламент не место для дискуссий». Как невинно и по-детски сегодня звучит эта фраза. Потом был «бешеный принтер». А сейчас даже не хочется придумывать название.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»