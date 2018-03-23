Верхушка «ДНР» опять обещает исчезновение Украины с карты

«Вице-премьер ДНР» Александр Тимофеев заявил, что Украина исчезнет с карты, в то время как «республика» будет расширяться

По его словам, увидеть это можно будет не через годы, а уже в ближайшее время, передает сепаратистский ресурс боевиков.

«Будущее Украину ждет печальное. То, что она не желает выполнять Минские договоренности, для нее закончится тем, что с карты исчезнет такая страна. В противовес «Донецкая народная республика» будет развиваться, расширяться. Причем это не за долгими годами, это в ближайшее время, и мы это увидим еще своими глазами», — заявил террорист.

Тимофеев похвастал тем, что «ДНР» свое дно якобы прошла.

«ДС»