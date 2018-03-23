В Севастополе на ТЭС с турбинами Siemens произошел пожар

На строящейся близ оккупированного Севастополя теплоэлектростанции в среду, 21 марта, произошел пожар

Соответствующее видео в YouTube опубликовал очевидец.

Кадры видео показывают столб черного дыма, поднимающегося с территории ТЭС. Как известно, ранее на станции были незаконно установлены две турбины Siemens SGT5-2000E.

Напомним, российские компании летом 2017 года незаконно переместили в аннексированный Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму.

«ДС»