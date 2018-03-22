Новое рабство. Несвобода реализованная в открытом мире

Путинский режим не свободнее, но изощренее советского. Советская пропаганда не умела работать в условиях свободного доступа к информации. Она была неконкурентоспособна.

Поэтому советская власти глушили «голоса», сажали за самиздат, затыкали рот любым диссидентам. Советский человек подсознательно догадывался о том, что от него «что-то скрывают»; о своей обделенности и рабстве. Поэтому, когда началась горбачевская гласность, люди буквально накинулись на запретную прежде информацию, как дети на спрятанные от них игрушки. После этого коммунистическая пропаганда перестала работать, а СССР зашатался и вскоре рухнул, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Путинская пропаганда мощней и эффективней. Она дороже, ярче, эмоциональнее. Она блестяще умеет играть на самых низменных (а значит сильных) чувствах толпы. При этом пропаганда инструментально разнообразна, использует массу психологических техник и политтехнологических практик. Вся политика страны, даже войны и теракты поставлены ей на службу.

Новое рабствоПутинский режим не свободнее, но изощренее советского. Советская пропаганда не умела работать в условиях… Опубліковано Игорем Эйдманом 20 березень 2018 р.

Федеральные телеканалы, работая исключительно на власть, умеют создавать у публики иллюзию полифонии и плюрализма. В их информационном поле присутствуют специально отобранные «инакомыслящие», которые, кто по наивности, кто из тщеславия, а кто и за деньги позволяют использовать себя в качестве мальчиков для битья, играя с пропагандистами в поддавки.

Кремль знает, что если оппозиционное меньшинство лишить информационных отдушин, может произойти взрыв. Поэтому создана инфраструктура псевдооппозиционных СМИ и партий. Они имитируют политических протест безопасными для властей способами. Таким образом режим использует в своих целях не только провластную, но и как бы «оппозиционную» информационную повестку.

Путинский «постмодернистский» тоталитаризм гораздо устойчивее советского. Контролируемая имитация свободы используется как эффективная вакцина против стремления к настоящей свободе. Власть умеет манипулировать и подчинять своим интересам любые категории граждан, вплоть до либералов и «оппозиционеров». Путинский человек, являясь по сути рабом, даже не догадывается об этом.

Игорь Эйдман, Facebook