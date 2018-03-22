Любить, чтобы изменить. Нам не победить Путина.

Зайдите в Кремль, возьмите спецпропуск, доберитесь до космодрома, сядьте в ракету, слетайте в космос, гляньте в окно. Вон она, Россия, песчинка в океане вечности, и Путин сокрыт в ней, в песчинке, и жизнь его только миг в жизни великой страны, а нашу жизнь вообще ни в какой мелкоскоп не разглядишь, нас нету. До тех пор, пока мы не полюбим Путина. Честно полюбим, без финтов и наебок.

Это говорю вам я, Антон Красовский, к вам обращаюсь, братья и сестры мои. Почти сразу после того как забашлял у Ксении и ушел, страшно разочарованный. Теперь сижу, жду, куда еще позовут. Был всюду, но хочется куда-нибудь еще. Поэтому готов запихнуть в жопу свои ничтожные представления о добре и красоте и вас к тому же призываю. Если вы хотите изменить Россию, полюбите Путина и храните ему верность, об этом пишет Илья Мильштейн, «Грани.Ru».

Возвращайтесь на землю. Идите работать во власть. Допустим, в правоохранительные органы, куда-нибудь в полицию. Вам выдадут бутылку с шампанским и заставят пытать людей. Пытайте, но с таким выражением лица, что все увидят – вы честный мент и гуманист по натуре. Вас возненавидят сослуживцы, выгонят с волчьим билетом, поймают и тоже будут пытать. Вы умрете, да, но с высоко поднятой головой – и за Путина. И он вам поверит.

Станьте судьей. Честным и неподкупным, каких не бывает. Очень возможно, что вам не позволят. Вас даже самих кинут в СИЗО, осудят и посадят в лагерь. Сидите в тюрьме, кантуйтесь в лагере и любите Путина. Вам зачтется, и Путин скостит вам срок.

Вступите в «Единую Россию». То есть просто обмажьтесь говном, закройте глаза, нырните в болото и гребите, пока не утонете: так вступают в эту партию. Но там, на дне, уверяю вас, кипит и пенится пузырями настоящая жизнь! Раз окунувшись в нее, вы уже не выплывете, но зато, достигнув дна, почувствуете себя властью. Оттуда, из глубины взывая, вы будете замечены, и сам Путин, если очень повезет, попросит вас внести какой-нибудь удивительный законопроект. О поедании детей, например, по вторникам и четвергам. Смело его вносите, но и уточняйте в третьем чтении, исключая из текста преамбулу и вторник.

Так вам удастся, сливаясь с большинством, клянясь именем Путина и услаждая Путина, создать конструктивную оппозицию партии власти внутри партии власти. Конечно же, вы подохнете в этом болоте, и потомки проклянут вас, и правнуки будут стыдиться, но зато вы примкнете к большинству. К тому большинству, которому дозволено рукоплескать, когда Путин зачитывает ему текст своего Послания. Куда вы впишете, если вас признают достойным, свою либеральную строку.

Чуть не забыл: идите в ФСБ! Разведывайте военные тайны, крадите запчасти к бомбам, разворачивайте в марше «Русский мир» и вербуйте иностранцев направо-налево, от самых отмороженных леваков до совершенно озверелых нациков. Отыщите предателя и забодайте его. Либо отравите. За это Путин украсит вашу грудь секретным орденом и произведет в генералы или, если уж совсем вас некуда девать, выберет депутатом от ЛДПР. А оттуда прямая дорога одновременно и в либералы, и в демократы. Тут вы уже не собьетесь с пути.

Наконец, станьте братом Рамзану Кадырову. Откройте французский журнал, оскорбитесь до глубины души, пойдите и застрелите кого-нибудь у кремлевских стен. Учтите, вам скажут, что вы с Рамзаном не порадовали Путина, что Путин в ярости, но сильно не огорчайтесь. Ибо Путин хоть и вспыльчив, но отходчив.

И теперь, когда вас поймали и вы топчете зону вместе с неподкупным судьей, зазевавшимся депутатом, алкавшим демократии губернатором, а то и с оболганным министром, знайте, что все это не напрасно. Ведь свои подвиги самоотречения вы совершили во имя любви – к Путину, к народу и к России. Тайно мечтая о светлом либеральном будущем и о том, как бы этого Путина победить. Однако победить его нельзя, и наебка – это его друг, а не ваш, оттого только и остается, что служить Путину. Лежать под Путиным. И умирать за Путина.

Если же вы не согласны ни служить ему, ни лежать, ни умирать, то валите за границу. И там каждый день, по десять слов в минуту с перерывом на сон, забывайте русский язык. Тот язык, на котором я говорю с вами и с Путиным, желая быть услышанным. Нет, не вами, на вас мне плевать, но высшей властью в лице Владимира Владимировича, которому в очередной раз предлагаю свои услуги и готов буквально на все. Поскольку родным языком, данным нам для вылизывания, владею в совершенстве, а других, извините, знать не хочу. Короче, оставьте Россию мне, а я уж постараюсь сделать ее своим Мэрилэндом, своим Голливудом, своим Хоупвиллом. Страной счастья. Святым холмом. Уголком надежды. И чем меньше вас останется, тем больше мне достанется от Путина разделенной любви.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»