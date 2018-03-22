Беглого украинского олигарха Курченко сделали монополистом по продаже угля из ОРДЛО

Россия сделала Курченко единственным поставщиком угля из ОРДЛО. В России введен запрет вывозить уголь из ОРДЛО для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса».

Россия назначила компанию «Газ-Альянс», подконтрольную Сергею Курченко, единственным поставщиком угля с территорий «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает российское агентство «РБК».

Издание ссылается на «депутата народного совета ДНР» Владислава Брига, источник в руководстве угольной компании «Ровенькиантрацит» и на проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю углем из «ДНР» и «ЛНР».

В документе говорится, что 14 марта 2018 года министерство экономического развития России направило телеграмму «РЖД Логистика», в которой сообщается о запрете вывозить уголь из «ДНР» и «ЛНР» для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса».

«Газ-Альянс» отвечает за сбыт продукции (металла и угля) «Внешторгсервиса», в управление которого передали металлургические заводы и угольные шахты, «национализированные» «ДНР» и «ЛНР» год назад.

«Внешторгсервис» зарегистрирован в Южной Осетии, его генеральным директором является Владимир Пашков, ранее занимавший должность вице-губернатора Иркутской области, но контролирует эту структуру Курченко.

Украина объявила экспорт угля, добываемого на территории «ДНР» и «ЛНР», незаконным, но российские трейдеры, офисы которых расположены преимущественно в Ростовской области, до последнего времени продавали этот уголь за рубеж в составе угольных смесей.

Год назад Служба безопасности Украины выложила аудиозапись разговора главаря ДНР Александра Захарченко с гражданином РФ, в ходе которой обсуждается дальнейшая судьба «национализированных» украинских предприятий. Исходя из слов Захарченко, наиболее привлекательные активы российские кураторы «ДНР» планируют передать структурам Сергея Курченко, который сбежал в Россию.

«Внешторгсервис» и «Газ-Альянс» попали под санкции США в январе 2018 года, а санкции против самого Курченко были введены еще в 2015 году. По данным Минфина США, «Внешторгосервис» весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся в «ДНР» и «ЛНР». Ее партнером выступает компания «Газ-Альянс», которая помогает экспортировать уголь в Европу, утверждают в Минфине США.

«РБК»