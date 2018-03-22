СБУ разоблачила российскую агентуру связанную с Нацполицией в Харькове

В Харьковской области задержали капитана полиции по подозрению в шпионаже. Разоблаченная СБУ агентурная сеть работала на российский Генштаб.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харьковской области трех человек, в том числе капитана полиции, подозреваемых в работе на российский Генштаб. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
СБУ задокументировала связь участников агентурной сети с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.
В ходе обысков по местам проживания задержанных СБУ изъяла вещественные доказательства.
Фигурантам дела объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.