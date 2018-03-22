Захарченко прокомментировал задержание Савченко

Глава российской оккупационной администрации в Донецке дал местным информационным ресурсам комментарий по поводу задержания нардепа Савченко в Киеве.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко прокомментировал задержание народного депутат Надежды Савченко. Об этом сообщает «Деловая Столица» со ссылкой на подконтрольный сепаратистам сайт.

«Это внутреннее дело Украины и к нам отношения не имеет», – сказал Захарченко,

«Гуляй Поле» напоминает, что в России разгоняется в информационном пространстве новость о том, что европарламентарии после оценки ситуации могут снова потребовать освобождения Надежды Савченко. Об этом глава Европарламента Антонио Таяни заявил в четверг, 22 марта, отвечая на вопрос «ТАСС» на пресс-конференции в Брюсселе.

«Европарламент всегда выступает за защиту права на свободу самовыражения. Мы намерены разобраться в фактах и, если нужно, потребовать ее освобождения», – заявил Таяни.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала нардепа Надежду Савченко, а генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил ей подозрение.

Ситуацию с задержанием Надежды Савченко прокомментировали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодняшнюю ночь Савченко проведет в изоляторе.

«Деловая Столица»