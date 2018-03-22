Захарченко прокомментировал задержание Савченко

Глава российской оккупационной администрации в Донецке дал местным информационным ресурсам комментарий по поводу задержания нардепа Савченко в Киеве.
Главарь «ДНР» Александр Захарченко прокомментировал задержание народного депутат Надежды Савченко. Об этом сообщает «Деловая Столица» со ссылкой на подконтрольный сепаратистам сайт.
«Это внутреннее дело Украины и к нам отношения не имеет», – сказал Захарченко,
«Гуляй Поле» напоминает, что в России разгоняется в информационном пространстве новость о том, что европарламентарии после оценки ситуации могут снова потребовать освобождения Надежды Савченко. Об этом глава Европарламента Антонио Таяни заявил в четверг, 22 марта, отвечая на вопрос «ТАСС» на пресс-конференции в Брюсселе.
«Европарламент всегда выступает за защиту права на свободу самовыражения. Мы намерены разобраться в фактах и, если нужно, потребовать ее освобождения», – заявил Таяни.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала нардепа Надежду Савченко, а генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил ей подозрение.
Ситуацию с задержанием Надежды Савченко прокомментировали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодняшнюю ночь Савченко проведет в изоляторе.