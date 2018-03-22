СБУ разоблачила схему поставок украинской продукции российскому ВПК

СБУ разоблачила поставки продукции «Азовкабеля» для российских подлодок. Кабели поставлялись российским заказчикам через компанию в Балтии.

Служба безопасности Украины пресекла в Запорожской области операцию российских спецслужб по вывозу из предприятия в Бердянске кабелей для подводных лодок Военно-морских сил РФ, сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

Следствием установлено, что злоумышленники продавали товары для российских ВМС через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Заказчиком махинации оказались российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в то числе и тех, которые базируются в Крыму.

В ходе обысков на предприятии изъята документация и партия товара военного назначения, которая в ближайшее время должна была быть отправлена транзитом в РФ.

Открыто уголовное производство по ст.111 (государственная измена) и ст.333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины.

Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах области пишет, что речь идет об ООО «Азовская кабельная компания», созданной на базе бердянского завода «Азовкабель».

Предприятие изготавливало кабели для подводных лодок РФ и до 2014 года напрямую продавало свою продукцию для ВМС РФ. По данным агентства, после введения Украиной антироссийских санкций бердянское предприятие уже не могло поставлять свою продукцию стране-агрессору, поэтому была разработана схема ввоза в РФ кабелей для российских подводных лодок через одну из прибалтийских компаний.

СБУ