Жириновский домогался до мужчины-журналиста

Такую информацию обнародовал российский журналист подвергшийся сексуальным домогательствам со стороны лидера ЛДПР Жириновского в 2006 году.

Журналист «Настоящего Времени» Ренат Давлетгильдеев поведал о пережитых домогательствах со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского. Об этом он написал в Facebook.

Давлетгильдеев также призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны депутатов и чиновников.

Парни, слушайте, я уверен, что даже в моей ленте, среди моих друзей и подписчиков, есть те, кого домогались люди,… Опубліковано Renat Davletgildeev 22 березень 2018 р.

Как рассказывает Давлетгильдеев, помощники Жириновского пытались отвезти его в «корпоративную сауну ЛДПР» после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе. Репортаж Давлетгильдеева с конкурса вышел в издании «Газета.Ru» в 2006 году. Сам Жириновский, отмечает Давлетгильдеев, во время короткого интервью «лапал за ж*пу так, что руки тряслись с диктофоном».

Журналист подчеркивает, что тогда он еще не совершил каминг-аут и не был открытым геем, и стеснялся этой ситуации, а также старался скрыть собственную гомосексуальность.

«Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот», – написал российский журналист.

«Гуляй Поле» напоминает, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Владимир Жириновский является геем. Напоминаем, что с депутата Госдумы Леонида Слуцкого парламентская комиссия по этике сняла подозрения в сексуальных домогательствах, а журналистки пожаловавшиеся на депутата предстанут перед судом за клевету.

«Гуляй Поле»