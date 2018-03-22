Российская атака Украины: почему Савченко, а не «Новичок»?

Надежда Савченко, может быть, сама того не подозревая, оказалась менее летальным, чем «Новичок», но достаточно эффективным психическим оружием Кремля.

Как и ожидалось, Верховная Рада дала разрешение на арест обвиняемой в подготовке теракта Надежды Савченко. У большинства депутатов не возникло ни малейших сомнений в обоснованности подозрений ГПУ в отношении Героя Украины. Тем не менее ряд вопросов в этом деле до сих пор однозначных ответов не имеет, что не дает «заговору Савченко» избавиться от налета абсурда и сюрреализма. Речь идет о роли Кремля и российских спецслужб во всей этой достаточно специфической истории, пишет Виталий Дяченко на страницах «Деловой Столицы».

Выступая перед парламентом генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал оперативные видео– и аудиозаписи с участием Савченко и ее подельника Владимира Рубана, которые прямым текстом обсуждали с офицерами Вооруженных сил Украины планы и по обрушению купола парламентского здания, и по использованию тяжелого вооружения в правительственном квартале, и по атаке на жилища высокопоставленных политиков, и о том, чтобы выдать «ДНР» секретаря СНБО Александра Турчинова, и, разумеется, о захвате государственной власти.

То, что такая деятельность непосредственно в интересах России, – более чем очевидно, а вот то, что ФСБ, ГРУ или высшие кабинеты в Кремле непосредственно руководили Савченко и Рубаном, представить достаточно трудно. Достаточно нелепый план военного переворота не слишком похож на придумку российских спецслужб, в отличие, например, от попытки убийства Сергея Скрипаля при помощи отравляющего газа «Новичок».

Если Кремль может, пусть и достаточно локально, использовать в центре британской столицы химическое оружие, то что мешает российским спецслужбам вооружить тандем Савченко и Рубана не кустарной винтовкой «Топаз» made in «ДНР», АК-47 и 120-мм минометами, а тем же самым «Новичком», чтобы легким движением руки превратить сессионный зал парламента в газовую камеру с гарантированным летальным исходом для всех присутствующих. В украинской столице даже не нашлось бы специалиста, способного выявить и идентифицировать остатки этого вещества.

Да и пока Савченко находилась в российской тюрьме, у ФСБ было более чем достаточно времени, чтобы тщательно изучить психологический портрет украинской героини и понять: она – крайне ненадежный исполнитель для любого спецзадания, склонный превратить в «сюрреализм» все что угодно. Впрочем, это не означает, что ею нельзя манипулировать и использовать втемную. Подельник Савченко Рубан, к слову, куда больше похож на российского агента, правда, он вряд ли располагает достаточной квалификацией для серьезных спецопераций, но в то же время и особой ценности для российских спецслужб не представляет ввиду ограниченных возможностей и подмоченной репутации в Украине.

Так что если ФСБ или ГРУ с кем-то и контактировали из этой пары, то, скорее всего, именно с Рубаном. У последнего, судя по видео от Луценко, был несколько более внятный план, даже разбитый на три стадии. А что касается использования гранат внутри парламента, тот тут Рубан ненавязчиво способствует реализации «мечты» Савченко пойти на «красивый костер» в качестве новой Жанны Д’Арк. Герои, по ее словам, «должны быть мертвыми».

Все выглядит так, что идея устроить бойню в парламенте принадлежит лично Савченко, о чем, скорее всего, знали в Кремле, но решили, во-первых, не мешать, а во-вторых, немного помочь руками Захарченко и «ДНР» и посмотреть, к чему это все приведет.

Если бы план Савченко в том или ином виде удался, то все было бы «просто прекрасно». Хаос, терроризм, дестабилизация и паника в Киеве Путину только на руку. Если бы все закончилось тем, чем и закончилось – разоблачением и арестом со всеми вытекающими политическими последствиями, то для Кремля тоже очень неплохо. «Шатун» в том или ином виде продолжается. Тем более что Савченко получила отличную трибуну, а в ее уста тем или иным способом уже вложили многое из «кремлевских темников» о том, что это нынешняя власть расстреливала Майдан, что она же «сдала Крым» и т. д. И Надежда Викторовна уже несколько дней все это исправно ретранслирует.

Ну а Россия в этой истории как бы вообще ни при чем – оружие герою Украины Савченко для свержения власти давал Захарченко, в заговоре участвовали офицеры ВСУ. Одним словом, классические «малороссийские дрязги», которыми Путин так любит пугать наслаждающегося стабильностью российского обывателя. За условного «Новичка» пришлось бы отвечать совсем по-другому. А с Савченко – что взять?

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»