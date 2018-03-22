Европарламент может потребовать освободить Савченко, – росСМИ

Как сообщают российские СМИ, на этот раз Европарламент может потребовать освобождения Савченко из украинской тюрьмы. РосСМИ подчеркивают, что Европарламент всегда выступает за защиту права на свободу самовыражения.

Европарламентарии после оценки ситуации могут снова потребовать освобождения Надежды Савченко. Об этом глава Европарламента Антонио Таяни заявил в четверг, 22 марта, отвечая на вопрос «ТАСС» на пресс-конференции в Брюсселе.

«Европарламент всегда выступает за защиту права на свободу самовыражения. Мы намерены разобраться в фактах и, если нужно, потребовать ее освобождения», – заявил Таяни.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала нардепа Надежду Савченко, а генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил ей подозрение.

Ситуацию с задержанием Надежды Савченко прокомментировали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодняшнюю ночь Савченко проведет в изоляторе.

«ТАСС»