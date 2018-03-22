Задержанные в Чернигове вандалы работали на российские спецслужбы

Цель проводимых актов вандализма – посеять вражду между Украиной с одной стороны и Польшей и Израилем с другой стороны. Для этого осквернению подверглись объекты религиозно-культурного польского и еврейского наследия в Волынской и Сумской областях.

Группа лиц, задержанная в среду в Чернигове, действовала по указаниям российских спецслужб – разжигала межнациональную рознь между Украиной и Польшей. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией.

Кроме того, в ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины «Еврейский дом» в Сумах.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

В среду прокуратура сообщила, что правоохранители провели шесть обысков в Чернигове и нашли доказательства подготовки антиукраинских акций.

СБУ