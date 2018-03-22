Порошенко прокомментировал ситуацию с арестом Савченко

Свое мнение о ситуации с задержанием и предъявлением подозрений нардепу Савченко озвучил и премьер-министр Украины Гройсман. Сегодняшнюю ночь Савченко проведет в изоляторе, завтра суд решит вопрос о мере пресечения.

Президент Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачения российской спецоперации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны», – написал он.

ПП: Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових… Опубліковано Петром Порошенком 22 березень 2018 р.

«Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись», – добавил Порошенко.

Также на арест Савченко отреагировал премьер Владимир Гройсман. Он заявил, что в случае с ней «это вопрос психологического здоровья».

«Считаю, что парламент принял адекватное решение», – написал он в Твиттере.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 22, 2018

Шевченковский районный суд Киева изберет меру пресечения в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом «Украинской Правде» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Сегодня Генпрокуратура подает ходатайство и завтра суд будет определяться по мере пресечения», – спрогнозировал представитель ГПУ.

Таким образом задержанная нардеп 22 марта будет ночевать в изоляторе СБУ.

«Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного», – отметил Лысенко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

«Гуляй Поле» напоминает, что СБУ задержала нардепа Надежду Савченко, а генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил ей подозрение.

«Гуляй Поле»