Задержанный боевик ОРДЛО рассказал о своей зарплате

Задержанный ранее боевик одного из подразделений российских оккупационных сил в ОРДЛО рассказал о денежном довольствии получаемом им за участие в боевых действиях.

Задержанный накануне боевик «ДНР» Роман Толкущий признался, что получал $360 за участие в боевых действиях. Об этом сообщает «Военное телевидение Украины».

Отмечается, что задержанного зовут Толкущим Романом Викторовичем 1979 года рождения. Он уроженец города Енакиево Донецкой области.

Мужчина не имел каких-либо политических предпочтений. В ряды незаконных вооруженных формирований вступил осенью 2014 года по причине отсутствия работы и попытки заработать денег. Как он сам сказал, он вернулся из Москвы, где пребывал на заработках.

Заработная плата за участие в боевых действиях составляла $360, говорит задержанный. По специализации он был оператором-наводчиком БМП.

«Военное телевидение Украины»