В Украине не признали российских выборов в оккупированном Крыму

Украинские народные депутаты признали нелегитимными выборы президента России, которые были проведены на территории оккупированного Крыма. Существовал и вариант признали нелегитимными всех выборов президента в России.

Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента РФ на территории аннексированного ней Крыму.

За постановление №8168-1 проголосовали 255 нардепов.

В заявлении указывается, что «организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента Российской Федерации голосования на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и города Севастополь является противоправным».

Также в заявлении Верховная Рада призвала «международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования».

Как известно, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборах президента РФ является заявление о их непризнании на территории оккупированного Крыма.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Российская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.

Российские СМИ утверждают, что на «выборах» в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона «избирателей» – 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не голосовали на незаконных «выборах» президента России в оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные «выборы» – преимущественно «бюджетники». Также, по его словам, бойкотировали «выборы» и часть россиян.

«Гуляй Поле»