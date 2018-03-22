«Газпром» начал оспаривать решение арбитража по поставкам газа в Украину

Российская компания подготовила и подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа с «Нафтогаз Украина». В компании считают, что при рассмотрение дела в арбитраже были допущены ошибки.

«Газпром» 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по договору на поставки газа. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании, передает «КоммерсантЪ».

«Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно – по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках», – сообщили в «Газпроме».

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

«КоммерсантЪ»