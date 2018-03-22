Савченко объявили подозрение

Савченко обвиняют в подготовке террористического акта, а так же насильственного свержения и захвата власти, посягательству на жизнь государственных деятелей и других особо тяжких преступлениях.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко. Об этом «Украинской Правде» сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

В своем комментарии изданию она отметила, что 10 минут назад Генпрокурор объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее сообщалось, что следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

«Украинская Правда»