Российская авиация устраивает провокации против Украины

В акватории Черного моря российская авиация провоцирует украинские ПВО на действия по восточной и южной границе. Отмечается так же интенсивность российских военных учений вблизи границы с Украиной с применением авиации.

Силы и средства украинской ПВО привели в боевую готовность после провокации авиации России в районе Черного моря. Об этом в четверг сообщает Командование воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

В командовании сообщили, что 22 марта во второй раз за месяц зафиксированы «провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточного и южного воздушной границы Украины».

«Обнаружив угрозу со стороны страны агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

«Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции», – сообщили в командовании.

Кроме того, указывается, что группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработок определенных условных задач по нанесению ударов.

«Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины и с целью условного отработки блокады пролива Босфор», – заявили в командовании ВВС.

Командование воздушных сил ВСУ