Из какой винтовки собирались застрелить Порошенко. «Топаз-Дончанка» – продукт ОРДЛО

Генпрокурор Украини Юрий Луценко утверждает, что нардеп Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан планировали нападение на кортеж президента Украины Петра Порошенко с использованием крупнокалиберной винтовки «Топаз», произведенной в «ДНР».

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассматривала вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко. Регламентный комитет проголосовал за ее арест. Это все касалось дела о планировании нардепом вместе с соучастником Владимиром Рубаном теракта у здания парламента с использованием оружия с «ДНР» (в частности, минометов), а также против высшего руководства государства, пишет Андрей Коваленко, «Depo.Война».

Еще 15 марта генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства, что нардеп Надежда Савченко готовила теракт в парламенте: в частности, она с сообщниками якобы планировала вбухать из минометов по куполу Рады, лично подорвать гранаты в ложах и потом добивать из автоматов уцелевших коллег.

Оружие переворота – «Топаз»?

Сегодня же генпрокурор рассказал, из какого именно оружия они планировали убить президента Петра Порошенко. И назвал дээнэровскую винтовку «Топаз».

«2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки «Топаз», которая пробивает легкую броню любого автомобиля и производится исключительно в «ДНР»», – отмечал Луценко.

Всех сразу заинтересовало, что же это за винтовка такая – «Топаз». Google о ней не знает, так же как и опрошенные автором эксперты.

Ответ на вопрос о «Топазе» было найти несложно. В Верховной Раде во время выступления Юрия Луценко было продемонстрировано оперативное видео. На нем был зафиксирован разговор Рубана, военнослужащего «Березня» и Савченко, во время которого озвучивалось наименование оружия, которое понадобится для теракта.

Кроме гранат, противопехотных мин, пулемета «Утес», минометов, Рубан говорит о двух винтовках: «два в стволах «Утес», противоснайперских их…. два таких «Топаза»… К ней привезли еще и 260 патронов.

В 2017 г., после того как Вашингтон заявил о лицензии на поставку в Украину снайперских винтовок «Баретт» и практически был решен вопрос с «Джавелинами», в «ДНР» решили ответить и представили собственную 12,7-мм контрснайперскую винтовку «Дончанка». Для ее изготовления как раз и использовали ствол от «Утеса», что полностью соответствует словам Рубана о «Топазе» на «утесовских» стволах.

Почему «Дончанку» у Рубана стали называть «Топазом» – это уже другая история, которая не меняет того факта, что по президенту должны были стрелять именно с «Дончанки».

Первым, кто показательно стрелял из «Дончанки» во время ее презентации в Донецке, был «министр доходов и сборов «ДНР»» Александр Тимофеев, так называемый Ташкент.

Что это за «Дончанка»

Как рассказывали террористы, ее калибр такой же, как и у «Баретта», – 12,7 мм. Она способна пробивать легкую броню. Изготавливать ее начали в октябре 2017 г.

Интересно, что винтовку демонстрировали без оптики. И выглядит она как укороченная противотанковая однозарядная винтовка системы Дегтерева 1941 г. (ПТРД). Такое оружие боевики использовали в первые годы войны на Донбассе. Этот «гаджет» они и переделали, добавив туда укороченный ствол калибра 12,7 мм, чем только усугубили качество оружия. Потому как оригинальный ПТРД имеет калибр 14,5 мм.

Максимальная дальность стрельбы 12,7-мм винтовки «Баретт» составляет 1800 м. Кустарная «Дончанка», по словам боевиков, стреляет так же. Впрочем, без оптического прицела на такую ​​дальность стрелять нет никакого смысла – прицельным выстрел не будет. Оптику же установить на винтовку практически невозможно из-за слишком сильной отдачи. Ее можно оценить на видео.

Кстати, пулемет «Утес», ствол которого используется в «Дончанке», стреляет на 1000–1500 м.

Почему именно эту винтовку решили использовать Савченко и Рубан? Вполне возможно, что они планировали вести огонь с относительно близкого расстояния и именно такое оружие могли достать из «ДНР». В частности, для того чтобы после теракта в нем невозможно было проследить российский след. Мол, стреляли же из винтовки, произведенной в «ДНР». Россия не причастна – внутренние украинские дела. А ничего лучшего в псевдореспублике не научились делать.

Андрей Коваленко, «Depo.Война»