123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Работа миссии ОБСЕ в Украине продлена на год

ОБСЕ
22 марта 2018

Работа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлена еще на один год. Украина настаивает на полном и беспрепятственном доступе миссии к объектам в стране, включая Донбасс, Крым и Севастополь.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

«Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все государства ЕС, США и Канада поддержали это решение.

ОБСЕ

Tags: донбасс, крым, ОРДЛО, Россия, смм обсе, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены