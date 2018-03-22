Работа миссии ОБСЕ в Украине продлена на год

Работа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлена еще на один год. Украина настаивает на полном и беспрепятственном доступе миссии к объектам в стране, включая Донбасс, Крым и Севастополь.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

«Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.

Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) March 22, 2018

Отмечается, что все государства ЕС, США и Канада поддержали это решение.

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