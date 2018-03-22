Тиски для Путина: конгрессмены прописали в бюджете оборонные инициативы

США укрепляют оборону как у себя, так и в Украине, Грузии, Европе и Евразии в целом. Об этом свидетельствуют последние шаги предпринятые американскими властями.

Соединенные Штаты после подписи президента выделят четверть миллиарда долларов на противодействие России. Это то, по мнению Вашингтона, поздравление Владимиру Путина с его сфальсифицированным триумфом на выборах, которого он заслуживает. И звонок Дональда Трампа в Кремль, которым, как отмечает Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы», он пытался сыграть роль доброго копа, получает еще одну причину желания смягчить напряжение в отношениях.

В среду вечером республиканцы и демократы провели дебаты и согласовали проект федерального бюджета на окончание текущего фискального года – до 30 сентября. Ожидаемо, впрочем, что в нем сохранились тенденции на укрепление «обороны» в связи с агрессией России. И не только. Речь идет и о контрударах. Общая сумма, выделенная для американских ведомств, составляет $1,3 трлн. Из них $700 млрд оборонных средств, которые были увеличены на $80 млрд.

В проекте бюджета заложены $250 млн конкретно на противодействие российскому вмешательству и агрессии – на два года работы «Фонда противодействия российскому влиянию». Противодействие будет осуществляться сразу по нескольким статьям, открывающим сразу несколько фронтов: «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии», «Международное военное обучение и подготовка», «Иностранная военная помощь», а также борьба с оборотом наркотиков. Последняя статья достаточно красноречива с учетом «кокаинового дела», итальянской ндрангеты и ее связей с российскими ОПГ, и санкциями в отношении перевалочного наркопункта – Гвинеи-Бисау.

Согласно документу, Конгресс намерен укрепить потенциал правоохранительных органов и спецслужб в Европе и Евразии для сопротивления влиянию Кремля в сотрудничестве с Штатами и НАТО. Кроме того, данная статья расходов непосредственно касается стран Восточного партнерства. В Капитолии хотят материально помочь продвижению соглашений об ассоциации между ЕС и этими странами, торговым соглашениям и защитить Восточную Европу от, опять-таки, поползновений Москвы.

Украинско-грузинский фронт

Есть в проекте раздел, 7070, непосредственно касающийся Украины и Грузии. Поскольку, как жертвы агрессии, обе страны находятся на передовой борьбы с российской экспансией. В общей сложности конгрессмены хотят выделить Грузии $105 млн, а Украине – $420 млн и еще 200 млн военной помощи. И в украинском «пакете» $30 млн отводятся на укрепление энергонезависимости от России, что актуализировано недавним стокгольмским поединком «Нафтогаза» и «Газпрома». «Правительство России использует свою сильную позицию в энергетическом секторе в качестве рычага для манипуляции внутренней политикой и внешними отношениями стран Европы и Евразии. Это влияние основывается не только на ресурсах нефти и газа Российской Федерации, но и на ее атомных энергетических и электроэнергетических государственных компаниях», – отметили в Конгрессе.

В украинско-грузинском разделе подчеркивается, что эти средства не должны попасть в руки российских властей, в частности, касаемо поддержки аннексированного Крыма и инвестиций в полуостров, и других оккупированных украинских территорий. И в целом на поддержку «любых действий или политики, признающих суверенитет Российской Федерации в Крыму или другой территории Украины». Ограничения перестанут действовать, когда госсекретарь отчитается перед Конгрессом о возвращении Крыма и Донбасса под контроль Украины. Аналогичные правила действуют и в отношении программы помощи Грузии, где россияне оккупировали Абхазию и Цхинвальский район.

Российский фронт

Это что касается внешнего противодействия российской агрессии. Проект бюджета также предполагает принуждение Путина и Ко к миру через внутреннее влияние на российские процессы. Например, будут выделены средства на поддержку демократических программ в РФ, включая обеспечение свободы слова в интернете, защиту демократии и верховенства права. Сразу поясним, что речь не идет о вбухивании миллионов в Россию. США будут мягко «подтачивать» режим посредством различных организаций, фондов и т.п.

Так, Центр лидерства «Открытый мир» получит $5,6 млн. Что это за центр? Это программа, заложенная Конгрессом в 1999 году, для обмена опытом между США и «местными общинами» стран Евразии и Балтии. И ныне главное условие ее финансирования – деньги получат только те россияне и организации, которые занимаются развитием свободного рынка, гуманитарной деятельностью. Но ни в коем случае чиновники центрального правительства России. Следовательно, учитывая реальную, не нарисованную явку и результат Путина на выборах, американцы будут делать упор на российские регионы. К слову, куратором может выступить сведущий в этих вопросах посол США в России Джон Хантсмен, занимавшийся этим в свою каденцию послом в Китае.

Американский фронт

В США учли печальный опыт 2016 года и готовятся к дальнейшему вмешательству россиян в выборы. В законопроекте заложены $307 млн для ФБР на борьбу с кибератаками из России. Еще $380 млн в виде грантов для укрепления избирательной системы США на местах. Штаты проводят даже не апгрейд своей сети в госучреждениях, а нацелились на новую систему. Но сперва спецслужбам, в том числе ФБР, хотят поручить проверить каждый винтик и плату, особенно если в создании системы и ее комплектующих участвовали несколько стран. В Конгрессе намерены предупредить любую возможность для кибершпионажа и саботажа. И, согласно документу, прямо указываются потенциальные источники угрозы – Китай, Иран, КНДР и Россия.

Параллельно, 21 марта, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала показания в сенатском комитете по разведке, заявив о значительных успехах ведомства в модернизации избирательной системы. По ее словам, улучшился обмен информацией между федеральным правительством и штатами, и населенными пунктами. Чиновники получают больше доступа к секретной информации и более эффективную поддержку со стороны федерального правительства в защите своих систем голосования, пояснила Нильсен. Комитет в свою очередь рекомендовал штатам на этой неделе перейти на бумажные бюллетени или электронные системы с бумажными резервными копиями. На аналогичный шаг, отметим, пошли Нидерланды во время последних выборов, получив печальный опыт с антиукраинским референдумом. Нильсен признала, что цифровые системы без бумажного копирования оказались проблемой во время выборов 2016 года.

Нет российскому оружию

Республиканцы и демократы также продлили действующий уже несколько лет запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом». Федеральному правительству, в частности Пентагону, не разрешается вести дела с оборонными и разведывательными ведомствами РФ. Речь о каких-либо сделках, меморандумах о взаимопонимании, соглашениях о сотрудничестве, предоставлении гранта, ссуды или кредита «Рособоронэкспорту». Глава Пентагона может попытаться обойти этот запрет, однако для этого ему вместе с госсекретарем и директором по нацзразведке удастся доказать законодателям, что вышеупомянутые меры будут отвечать «жизненно важным интересам национальной безопасности». И, подчеркнем, если Россия прекратит снабжать военной техникой режима Башара Асада, уйдет из Крыма и откажется от поддержки «ЛДНР».

Итоги

Таким образом Вашингтон подтвердил свою приверженность поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины и Грузии, а также консолидации усилий по обе стороны Атлантики для ответа на действия России. Химическая атака в Солсбери лишь поспособствует этому делу. Агентство Reuters в среду сообщило, что Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон время вчерашней встречи обсудили совместные, американо-европейские, ответные меры на действия РФ в Великобритании.

И последнее: анимированное послание Путина к Федеральному собранию так и осталось инструментом манипуляции сугубо избирателями, но никого не испугало в США. Как выразился накануне замминистра обороны Джеймса «Бешенного пса» Мэттиса Джон Руд, жонглирование Путиным вымышленными вооружениями «не стали сюрпризом, но вызвали разочарование». А глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен напомнил Москве об атомных субмаринах с ядерным оружием, местонахождение которых России неизвестно. «Они не могут сделать ничего, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», – резюмировал генерал.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»