Список Собчак. Представления колонизатора

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину список из 16 фамилий тех, кого она считает политическими заключенными. В этом списке есть фамилии украинских граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко, но нет ни единого упоминания о крымскотатарских активистах, которые стали после оккупации полуострова главной мишенью репрессий агрессора. И это о многом говорит.

Такие списки, как список Собчак – учитывая близость бывшего кандидата к окружению Владимира Путина и самому президенту – тщательно, вероятней всего, согласовываются, чтобы дать возможность авторитарному правителю поиграть в «доброго царя» перед очередной инаугурацией. И то, что в списке нет крымскотатарских фамилий, можно расценить как свидетельство коллективного нежелания российской элиты и общества замечать суть колониальной политики в Крыму. Политики, в которой, по моему мнению, Владимир Путин является достойным продолжателем Екатерины ІІ.

Вторая, по меткому определению Тараса Шевченко, «доконала вдову-сиротину». Но не только Украину. Императрица уничтожила и цивилизацию крымскотатарского народа, началась варварская колонизация полуострова. Результаты этой политики хорошо известны. Как и нежелание Российского государства и общества эти результаты признавать. Как и готовность властей Российской империи действовать в интересах колонистов, а Российской Федерации – в интересах коллаборационистов. Изменилось ли что-то в «русском мире» от Екатерины до Владимира – риторический вопрос.

И то, что в России вокруг крымскотатарских активистов – самый настоящий заговор молчания, и то, что в вопрос освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова должен был вмешиваться турецкий президент Реджеп Эрдоган – а Собчак в своем списке умалчивает об их товарищах, и то, что подавляющее большинство россиян никак не может понять, что Крым, какие бы постановления о его судьбе кто бы ни принимал – не территория России, а ее несчастная колония, говорит о состоянии умов в России даже больше, чем сама аннексия Крыма, война на Донбассе и прочие противоправные действия Кремля.

Когда Собчак «забывает» о крымских татарах или соглашается о них забыть по требованию доброхотов из президентской администрации, то непроизвольно выдает свое собственное представление о статусе полуострова. И это представление мало чем отличается от взглядов Путина, Навального и прочих российских политиков.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»