Надежда Савченко задержана СБУ

Служба безопасности Украины задержала депутата Верховной Рады Надежды Савченко в кулуарах парламента.

«На основании постановления Верховной Рады от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата неприкосновенности, даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в порядке ст.208 УПК Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112 УК, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 УК, а также ч.1 ст.258-3 УК», — объявил следователь и вручил ей памятку подозреваемого.

После этого он предложил пройти в Управление СБУ в Киеве.

Напомним, в тексте представления на снятие депутатского иммунитета с Савченко утверждается, что она вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации «ДНР» Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Lb.ua