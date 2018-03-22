Утром, 19 марта, на следующий день после выборов президента России, так называемый посол России в Абхазии Семен Григорьев объявил, что «всего в голосовании приняли участие 41849 человек». За Владимира Путина, как сообщил Семенов, проголосовали 39427 человек, то есть 94,21% пришедших на избирательные участки.

Вероятно, «посол» хотел поразить журналистов цифрами, добавив, что за остальных кандидатов голосовал мизер избирателей, из них больше одного процента получили Павел Грудинин – 1029 (2,46%), и Владимир Жириновский – 654 голоса (1,56%). Меньше всего получили Максим Сурайкин – 0,24%, Григорий Явлинский – 0,15% и Борис Титов – 0,1%. Григорьев подчеркнул, что в Абхазии, как и на территории России, с большим отрывом на выборах победил Владимир Путин. «В Абхазии он набрал на 20% больше голосов, чем на территории России», – сказал Григорьев.

Чтобы понять ситуацию, достаточно взглянуть, как голосовал «президент» Абхазии Рауль Хаджимба.

Он сидит перед столом, за которым военнослужащий российской армии, с российским флагом на шевроне задает ему вопросы, в руках держит паспорт. Паспорт – российский, «президент» – абхазский, то есть, глава независимой Абхазии, который отвечает на вопросы российского солдата и голосует за президента другой страны. Более абсурдную картину трудно представить.

Никто не может назвать точную цифру избирателей в Абхазии, чтобы понять степень популярности российского президента. В сводной таблице ЦИК России значится цифра в 461435 человек. Однако это не соответствует утверждениям, к примеру, «депутата парламента» Абхазии Роберта Яйляна, который в комментарии российскому агентству EADaily в мае 2016 года заявил: «Начиная с 2002 года большинство жителей Абхазии, свыше ста тысяч человек, на момент распада СССР считавшихся лицами без гражданства, смогли приобрести гражданство России». Роберт Яйлян подчеркнул, что после 2008 года Россия остановила выдачу паспортов, но с 2016 года опять возобновила.

За два года до этого, в 2014 году, в публикации агентства РБК, со ссылкой на «депутатов» Саида Харазия и Адгура Харазия, «52 тысячи (абхазских) пенсионеров по согласованию с российскими властями были зарегистрированы в одном из общежитий Сочи». Они же сказали, что «под действие российского закона о втором гражданстве подпадает треть из 242 тысяч граждан Абхазии (статистика за 2012 год)», то есть около 80 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2015 года, сообщало «Министерство труда, занятости и социального обеспечения Абхазии», зарегистрировано 32058 российских пенсионеров. Вряд ли за два года скончались почти 20 тысяч пенсионеров – или врут «депутаты», или обманывает «министерство». Но в любом случае, 32 тысячи пенсионеров могут составлять лишь часть избирателей, четверть или треть из тех, кто обладает правом голоса.

В конце января 2018 года директор Института Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Владимир Лепехин побывал в Сухуми и рассказал о подготовке к выборам российского президента на оккупированной территории. Выступая в «Клубе избирателей», он сказал высокопарную фразу: «Для почти 190 тысяч жителей республики, имеющих российское гражданство, а это 80 % всего населения, глава России – тоже свой президент», – из чего следует, что данные ЦИК России сильно занижены. Лепехина никто за язык не тянул, и его цифра скорее всего более реальная, что еще более усиливает интригу. В Абхазии официально в 2014 году зарегистрирован 132 861 избиратель, подавляющее большинство из них имеют российское гражданство. Российское гражданство имеют и все военнослужащие 26 российских баз и частей, а также пограничные войска ФСБ России, дислоцированные на оккупированной территории, вместе с членами семей (еще около 8 тысяч человек), а также сотрудники «посольства», различных российских организаций и немногочисленные отдыхающие.

Выяснить реальное число жителей Абхазии, как и количество совершеннолетнего населения, допущенного к урнам для голосования, не предоставляется возможным. Скорее всего, эти цифры неизвестны и «руководителям» оккупированной территории, по одной простой причине – в марионеточной «республике» нет ни налоговой службы, ни элементарного публичного сервиса, который бы позволял иметь более-менее точную цифру людей, выплачивающих налоги или зарегистрированных по месту жительства.

Этот разнобой в количестве жителей образовался практически сразу после оккупации Абхазии российской армией в октябре 1993 года: вначале скрывались данные о числе беженцев, потом стали манипулировать цифрами об этническом составе, когда в Кремле поняли, что с изгнанием этнических грузин абхазы все равно не стали большинством, что к концу 1990-х годов после наплыва переселенцев из Карабаха этническим большинством оказались армяне. Наконец, «власти» стали увеличивать цифру числа жителей из-за пособий и дотационных программ, которые после 2008 года стали поступать в Абхазию. На сегодняшний день абхазский бюджет на 60% состоит из российских вливаний, но есть еще и социальные программы, которые обеспечивают российскими пенсиями всех пенсионеров, они-то в первую очередь получили гражданство России.

Поскольку общество Абхазии чрезвычайно политизировано, то можно предположить, что часть населения банально проигнорировала выборы, особенно те, кто за последние два года бурно обсуждали переписку из почты Владислава Суркова, опубликованную хакерами. В ней говорится о манипуляциях и влиянии Кремля на «президентские» выборы 2014 года в Абхазии. Сразу же после публикации переписки в Абхазии начались митинги протеста, на которых осторожно, но критиковали Кремль за вмешательство во внутренние дела республики. Также активизировались сторонники смещенного в 2014 году Александра Анкваба, который ушел с поста «президента» по желанию Москвы, уступив место Хаджимбе.

Единственным местом, где ведется обсуждение политической ситуации в Абхазии, являются социальные сети, среди которых самым популярным стал Фейсбук. После воскресного голосования 18 марта многие пользователи набросились на действующего «президента» Рауля Хаджимбу.

Irakliy Bzhinava: «Наш президент – гражданин другой страны, в которой он является просто избирателем. Иными словами, Путин – президент гражданина Хаджимбы. Такое положение дел не может сохраняться. Либо мы государство, либо нет. Нужно начинать постепенно. Высшие должностные лица Республики Абхазия могут быть только гражданами Республики Абхазия».

Алиас Езугба: «Президентом действующего президента страны является гражданин другой страны))) каламбур!!!».

Эльдар Мазлум-оглы: «Абхазия никогда не будет в чьем-то составе, мы независимое государство, у нас и так хватает дерьма, добавим Россию – вообще утонем. Только дружба – и все».

Ахра Кәакәасқьыр: «Читаю и удивляюсь! Вы многих знаете министров, депутатов и других официальных лиц государства, не имеющих гражданства России? И когда этого не было? Наше руководство начало прописываться в России в далеком 1992 году. А как вы думаете, как они выезжают на разного рода переговоры и другие официальные поездки? Например, в ту же Женеву? А как они встречались бы с диаспорой в Турции?».

​На другой оккупированной территории – в «Южной Осетии», где «главой» с 21 апреля 2017 года является Анатолий Бибилов, судя по бодрым отчетам, ситуация такая же – при полном отсутствии данных о численности населения и, само собой, об избирателях, Владимира Путина, по предварительным данным, поддержало 92,8% избирателей, проживающих в республике. В «посольстве России» в оккупированной «Южной Осетии» обратили внимание на рекордную явку – она превысила показатели 2012 года на 20%. На избирательные участки пришли более 17 тысяч человек, имеющих право голоса. Это около 5 тысяч военнослужащих российской 4-ой гвардейской военной базы и пограничников ФСБ России, а также членов семей офицеров. Называется цифра проголосовавших – 14-15 тысяч избирателей, треть из них – военнослужащие.

Официально численность населения «Южной Осетии» – 53532 человека, из них по возрасту избирателями должны быть не менее 30 тысяч – практически все они граждане России. Получается, что в голосовании приняла участие только треть жителей оккупированной территории. Опять кто-то врет – или избирательная комиссия, или статистические данные.

Само собой, МИД Грузии сделало заявление о вмешательстве России во внутренние дела Грузии: «На оккупированных территориях Грузии парламентские или президентские выборы России проводятся в условиях, когда оставшееся в Абхазии и Цхинвальском регионе население, начиная с 2000-х годов, массово стало жертвой незаконной, принудительной паспортизации со стороны Москвы, а выдворенные в результате этнической чистки сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев вновь лишены права на возвращение в свои дома. Подобными действиями Россия полностью игнорирует Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и грубо нарушает такие фундаментальные нормы и принципы международного права, как суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность признанных на международном уровне границ и невмешательство во внутренние дела».

Тем не менее, данные об активности оккупированного населения являются главной интригой. Если сопоставлять разные цифры, называемые в контексте выборов в разное время, то косвенно подтверждается предположение, что в выборах на самом деле участвовало не более трети населения. Конечно, любое участие будет выдано российской пропагандой как событие мировой значимости, дань благодарного населения за спасение от «грузинского фашизма», но реально выходит, что дела обстоят совсем иначе.

В качестве эпилога можно привести комментарий Дениса Кварчиа в обсуждении итогов голосования в Абхазии: «В Абхазии проголосовало 17% жителей, имеющих второе гражданство – российское. В это число вошли и несколько тысяч российских военных с семьями, сотрудники российского посольства, отдыхающие и гости из России. И потому даже эта незначительная цифра ниже, если учитывать только граждан Абхазии со вторым гражданством».

P.S.: Вечером 20 марта с сайта ЦИК России исчезли все данные о голосовании за пределами России, в том числе Абхазии и «Южной Осетии».

Олег Сандро-Панфилов, «Крым.Реалии»