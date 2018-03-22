Главарь «ДНР» просил Савченко и Рубана отдать ему после переворота Турчинова

Главарь «ДНР» Александр Захарченко просил Надежду Савченко и Владимира Рубана отдать ему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова после переворота.

Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры, обнародованным в четверг.

«Еще. Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет (нецензурно) проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну в Донбассе и за все остальное, за его (нецензурно) приказы», — говорила она в разговоре с одним из свидетелей.

Напомним, что Турчинов был исполняющим обязанности президента Украины, когда на Донбассе начались боевые действия.

Генеральная прокуратура считает депутата Верховной Рады Надежду Савченко и главу ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана соучастниками в попытке свержения власти.

В тексте представления на снятиее депутатского иммунитета утверждается, что Савченко в сговоре с Рубаном и главарями террористической организации «ДНР» Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Lb.ua