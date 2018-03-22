ГПУ продемонстрировала видеодоказательства возможных преступлений Савченко

Генеральная прокуратура обнародовала видеодоказательства по делу Надежды Савченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что это 28-минутное видео — лишь малая часть доказательств, которые есть у следствия. По его словам, общий объем материалов занимает 74 гигабайта и длится около 3 суток.

Напомним, что Генеральная прокуратура считает депутата Верховной Рады Надежду Савченко и главу ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана соучастниками в попытке свержения власти.

В тексте представления на снятиее депутатского иммунитета утверждается, что Савченко в сговоре с Рубаном и главарями террористической организации «ДНР» Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Lb.ua